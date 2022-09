Borghi in festa: weekend alla scoperte dei più belli d’Italia

Quest'anno Abruzzo e Molise ospitano la quattordicesima edizione del festival nazionale dei Borghi più Belli d'Italia. Da venerdì 9 a domenica 11 settembre, Abbateggio e Caramanico Terme (in foto) accoglieranno l'appuntamento annuale che offre ai visitatori l’opportunità e il piacere della scoperta della rete di eccellenza dei piccoli centri d’Italia. Questi due paesini daranno vita a tantissimi eventi che ora vi illustreremo, ma questo weekend è l'occasione per scoprire anche altri borghi della zona. Noi abbiamo selezionato per voi quelli da non perdere.