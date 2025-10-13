La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Le mostre e gli eventi della Festa del Cinema di Roma 2025

Ormai da vent’anni, la magia del cinema investe la Capitale con la Festa del Cinema 2025, l’evento che celebra i film italiani e internazionali coinvolgendo professionisti del settore, appassionati e semplici curiosi. La Festa del Cinema trasformerà l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Cinema e tanti altri luoghi simbolo in un palcoscenico diffuso di emozioni e visioni dal mondo grazie ai tanti eventi organizzati tra anteprime, incontri, proiezioni speciali e mostre.

Quest’anno, l’evento celebra il potere delle immagini e della memoria con un omaggio a Franco Pinna, maestro della fotografia e compagno d’avventura di Federico Fellini: l’immagine ufficiale del festival, tratta dal set di Giulietta degli spiriti, segna l’incontro fra arte e storia nel segno del suo centenario. Tra i protagonisti di questa edizione spiccano anche i Premi alla Carriera a Jafar Panahi, Richard Linklater, Lord David Puttnam, Edgar Reitz e Nia DaCosta, omaggiati da maestri del calibro di Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio e Nanni Moretti.

Questi gli eventi e le mostre da non perdere durante la Festa del Cinema 2025 a Roma!

Le mostre da non perdere alla Festa del Cinema 2025

Dal 10 ottobre, Roma si trasforma in un grande set espositivo diffuso: le mostre della Festa del Cinema 2025 animeranno l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Casa del Cinema, Via Veneto e Castel Sant’Angelo, intrecciando memoria, innovazione e meraviglia visiva.

Cuore pulsante delle celebrazioni è il centenario di Franco Pinna, protagonista di un trittico di mostre intitolato Franco Pinna fotografo. Omaggio per un centenario, che raccontano la sua arte e i legami con maestri come Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini, attraverso ritratti, reportage e immagini che hanno segnato la storia del cinema.

Tra le esposizioni più attese spicca Non essere cattivo: dieci anni dopo, un intenso omaggio a Claudio Caligari, mentre Roma e l’invenzione del cinema-dalle origini al cinema d’autore (1905–1960) a Castel Sant’Angelo accompagna i visitatori in un viaggio nella capitale del grande schermo.

L’immaginazione prende forma con Alien Perspective, installazione immersiva dedicata al genio di Carlo Rambaldi, e con la videoinstallazione Tutte le stelle portano a Roma, firmata da Luigi de Pompeis, che celebra il glamour dei red carpet internazionali.

Gli eventi più belli alla Festa del Cinema di Roma

La Festa del Cinema di Roma 2025 accende la Capitale con un calendario di eventi che promette di emozionare, ispirare e far riflettere. Tra i momenti più attesi ci sono le Masterclass, incontri che aprono al pubblico le porte del grande schermo, permettendo di dialogare con maestri del cinema mondiale. Tre appuntamenti imperdibili porteranno sul palco dell’Auditorium Parco della Musica tre protagonisti assoluti della settima arte: Richard Linklater, Jafar Panahi e Julien Temple.

Il 20 ottobre, Linklater guiderà il pubblico in un viaggio tra le tappe della sua carriera, da Before Sunrise a Boyhood, fino al nuovo Nouvelle Vague. Il 23 ottobre sarà la volta di Jafar Panahi, simbolo di libertà creativa e impegno civile, che presenterà Un simple accident, Palma d’Oro a Cannes. Il 17 ottobre, invece, Julien Temple intreccerà musica e immagini nella masterclass Let It Rock & Roll, accompagnata dalla prima mondiale del suo documentario I Am Curious Johnny.

Ma la magia non si ferma qui! La festa si espande in tutta Roma, comprendendo anche diverse proiezioni speciali al MAXXI, al Teatro Olimpico, alla Casa del Cinema e al Nuovo Cinema Aquila. E ogni sera, sul viale dell’Auditorium, brillerà in modo particolare: il viale che conduce alla Cavea, infatti, si trasformerà in uno dei più grandi red carpet al mondo (1.300 mq), che accompagnerà ospiti e pubblico con le migliori colonne sonore dei film di ieri e di oggi.