Dublino a luglio, festival ed eventi della capitale Irlandese

Se vi trovate a Dublino nel mese di luglio, oltre a visitare la città e i suoi splendidi dintorni per respirare la vera atmosfera d’Irlanda, potete approfittarne per tuffarvi nel divertimento più puro, partecipando a eventi e festival per tutti i gusti.

Festival of Curiosity

Tra i festival da non perdere a Dublino vi è il Festival of Curiosity, un evento dedicato sia agli adulti che ai bambini in grado di unire scienza, divertimento, cultura, Lego e curiose tecnologie.Numerosi e svariati sono gli appuntamenti gratuiti che invitano a pensare e a vedere il mondo sotto una luce nuova.

Dal 18 al 21 luglio, il “festival della curiosità” propone un ricco programma in cui gli adulti potranno, ad esempio, osservare il cielo notturno all’Osservatorio di Dunsink, esplorare i parchi di Dublino o i motivi naturali nell’architettura della città, mentre i bambini si avventureranno nel mondo dei dinosauri, alla scoperta degli oceani e assisteranno a spettacoli incredibili.

PhotoIreland Festival

Nel 2019 il PhotoIreland Festival, il festival d’Irlanda dedicato alla fotografi, festeggia il suo decimo anniversario. Un festival dinamico con artisti irlandesi e internazionali, che utilizza spazi alternativi per confezionare una serie di eventi tutti da scoprire all’insegna dell’immagine.

Ad esempio, nello storico edificio del castello di Rathfarnham si svolgerà l’esposizione “L’invenzione della memoria” che esplorerà, grazie alle opere degli artisti, diversi tipi di ricordi; al Museo della Fotografia Contemporanea d’Irlanda una mostra esplorerà e chiederà come vengono prodotte, gestite e consumate le immagini oggi; molteplici anche le conferenze e i corsi aperti al pubblico.

Longitude Festival

Dal 5 al 7 luglio ecco il festival musicale che fa risuonare il Marlay Park, a sud di Dublino, grazie ai ritmi coinvolgenti di band e dj irlandesi e internazionali più famosi in una splendida cornice tra laghetti e boschi. Alcuni degli artisti partecipanti sono: Clairo, Flohio, Slowthai, Denzel Curry, Future, ASAP Rocky e Lil Baby. Pronti a scatenarvi sotto il cielo di Dublino?

Laya Healthcare’s City Spectacular

Dal 11 al 13 luglio Merrion Square si anima con questo spettacolare evento gratuito: un city performance festival di strada che riunisce giocolieri, mangiafuoco, musica, spettacoli dei migliori artisti di strada del mondo e cibo artigianale. Non mancano concerti, laboratori per bambini, picnic di famiglia e proiezioni all’aperto.

Dublin City Soul Festival

Il 26 e 27 luglio una celebrazione annuale unica: il festival del benessere irlandese.

Lungo le strade della città si potrà assistere a numerosi eventi tra cui il Soul picnic dove godersi un grande concerto gratuito in stile picnic con una selezione di artisti locali, nazionali e internazionali. Ottima musica e ottimo cibo!