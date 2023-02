Disney100: cento anni di amicizia con Wonder of Friendship

Fonte: @gettyimages

Il 16 ottobre 2023 ricorrerà il 100° Anniversario dal giorno in cui Walt Disney e suo fratello Roy donarono al mondo la magia e la meraviglia dei personaggi Disney: di fronte a questo straordinario traguardo, la Disney festeggerà durante tutto l’anno con una serie di mostre, concerti, esperienze esclusive e una nuova linea di prodotti.

Fiore all’occhiello di Disney100 sarà l’evento Wonder of Friendship: The Experience, in programma dal 12 al 21 maggio 2023 a Londra e successivamente a Berlino e Parigi.

100 anni di amicizia: l’incredibile evento esperienziale di Disney100

In occasione dei festeggiamenti per il 100° Anniversario di The Walt Disney Company, andrà in scena l’incredibile evento esperienziale Wonder of Friendship: The Experience, pensato per un target di giovani adulti, che condurrà i partecipanti in un nuovo mondo dedicato alle storie classiche Disney più amate e li inviterà a esplorare, in modo giocoso, i propri rapporti di amicizia celebrando alcuni dei duetti Disney intramontabili come Topolino e Paperino o Lilo & Stitch.

Saranno oltre 1000 metri quadri di installazioni ed esperienze immersive, suddivisi in quattro differenti aree tematiche: Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Re Leone, Topolino e i suoi amici e Lilo & Stitch.

Inoltre, grazie alla Realtà Aumentata di Snapchat, i visitatori avranno l’opportunità di “dare vita” alle storie Disney scannerizzando i QR Code presenti in ciascuna area.

Tutta la magia di Wonder of Friendship: The Experience

Non appena gli ospiti accedono all’evento, si ritrovano immersi all’istante in un mondo magico mentre una chiavetta RFID** traccia i loro movimenti: in questo modo, al termine dell’esperienza, la chiavetta svelerà quali amicizie Disney rappresentano i gruppi di partecipanti che riceveranno anche una speciale stampa Disney “Wonder of Friendship”.

Come prima tappa, ecco il “mondo sotto-sopra” del Garden of Mystery ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie: i visitatori ripeteranno l’indimenticabile viaggio di Alice e dei suoi amici nella tana del Coniglio.

Per fare questo, dovranno fidarsi dei propri amici avventurandosi tra fiori altissimi, Pan-farfalle, Palmipedoni e Carte-Soldato della Regina, avvolti dall’atmosfera onirica e vibrante del labirinto colmo di nebbia.

Poi, è il momento di godere dei profumi, dei suoni e dei panorami tropicali di Lilo & Stitch a Ohnana Bay: un vero e proprio tuffo nella vita dell’isola, saltando sulla tavola da surf, visitando la spiaggia e passeggiando tra i ricordi di Lilo.

Invece, nell’area Orchestral Oasis dedicata a Il Re Leone, i fan entreranno nel mondo di Simba, Timon e Pumba grazie a un’atmosfera ispirata alla giungla con riproduzioni grafiche di insetti e farfalle, sulle note musicali di Hakuna Matata.

Infine, nell’area Mickey & Friends Wonderverse, ecco le statue a grandezza naturale di Topolino, Minni, Paperino, Paperina, Pippo e Pluto.

Nel momento in cui i visitatori interagiscono con i personaggi, si attivano sensori di movimento che creano animazioni “live art” sugli enormi schermi a LED della stanza: maggiore è l’interazione, più luminose e grandi sono le animazioni, a riprova dell’importanza dello stare insieme.

Non mancano numerosi pop-store, compresa l’esperienza promossa da Creator Studio in cui, grazie alla Realtà Aumentata, sarà possibile creare un capo d’abbigliamento originale e unico.

Al momento, il calendario delle esibizioni prevede le seguenti tappe:

Londra , Regno Unito: 180 The Strand, dal 12 al 21 maggio 2023

, Regno Unito: 180 The Strand, dal 12 al 21 maggio 2023 Berlino , Germania: Radsetzerei, dal 9 al 18 giugno 2023

, Germania: Radsetzerei, dal 9 al 18 giugno 2023 Parigi, Francia: Le CENTQUATRE-PARIS, dal 30 giugno al 9 luglio 2023

Nuove date in altri Paesi Europei saranno annunciate successivamente.