Dimore Amiche: un nuovo turismo d’élite tra storia e cultura

Fonte: Ufficio Stampa Progetto Dimore Amiche Progetto Dimore Amiche in Piemonte

Il 2025 si apre per il Piemonte con rinnovata energia e voglia di crescere dal punto di vista del turismo all’insegna della qualità e della gestione dei flussi turistici.

Grazie a un’iniziativa unica nel suo genere, nata dalla collaborazione tra l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) del Piemonte e i professionisti del turismo organizzato di Fiavet Piemonte, la regione punta a distinguersi nel panorama turistico nazionale e mondiale.

L’obiettivo è quello di rispondere ai fenomeni di overtourism che affliggono altre regioni italiane e proporre un turismo più colto ed esclusivo, capace di far rivivere ai visitatori atmosfere da fiaba in luoghi carichi di storia e fascino.

Il progetto “Dimore Amiche” e il debutto alla BIT

Il fulcro dell’innovazione turistica è il progetto “Dimore Amiche“, presentato ufficialmente il 10 febbraio alla Borsa Italiana del Turismo (BIT) di Milano. Pensato per valorizzare il patrimonio storico e culturale piemontese, verrà anche promosso all’ITB di Berlino, uno degli eventi più importanti del settore turistico mondiale, in programma dal 4 al 6 marzo.

Grazie al protocollo d’intesa tra Fiavet Piemonte e A.D.S.I., circa cinquanta dimore storiche apriranno le loro porte al pubblico. Alcune di queste, finora non accessibili, saranno il cuore di itinerari esclusivi che porteranno alla scoperta di borghi e angoli poco noti del Piemonte.

I proprietari delle residenze, custodi di autentici gioielli architettonici e testimoni diretti di secoli di storia, condivideranno racconti e aneddoti inediti, in modo da arricchire ancora di più l’esperienza.

Un’offerta turistica esclusiva tra storia e bellezza

Le dimore storiche coinvolte nel progetto diventeranno veri e propri luoghi di narrazione, complementari ai circuiti di visita dei beni statali. La collaborazione tra Fiavet Piemonte e A.D.S.I. ha già portato alla definizione di itinerari di gruppo disponibili per il pubblico, tra cui spicca un Grand Tour di otto giorni tra varie province piemontesi, pensato per il mercato internazionale.

I percorsi possono essere personalizzati su richiesta, con soggiorni di due o più giornate, e offrono una valida alternativa ai tradizionali itinerari turistici e si pongono come proseguimento di una visita a Torino. I dettagli dei programmi, le date e le modalità di prenotazione sono disponibili sui siti ufficiali di Fiavet Piemonte e dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, nonché tramite le agenzie e i tour operator che hanno aderito all’iniziativa.

Il ruolo strategico degli agenti di viaggio

La presidente di Fiavet Piemonte, Gabriella Aires, ha sottolineato l’importanza del progetto per il settore turistico incoming: “Questo accordo valorizza il ruolo degli agenti di viaggio nell’incoming. Siamo i primi in Italia a siglare un protocollo con l’Associazione Dimore Storiche Italiane in Piemonte e abbiamo già ricevuto richieste da colleghi in altre regioni per estendere il progetto a livello nazionale“.

Un entusiasmo condiviso anche dal presidente di A.D.S.I. Piemonte e Valle d’Aosta, Sandor Gosztonyi, che ha evidenziato le nuove opportunità offerte da Dimore Amiche per la valorizzazione delle dimore storiche private.

Il sostegno delle istituzioni e l’impatto economico

L’iniziativa ha ricevuto il plauso delle istituzioni, tra cui Marina Chiarelli, Assessore Regionale al Turismo, e Beppe Carlevaris, Presidente di Visit Piemonte. Quest’ultimo ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa, definendola “un fiore all’occhiello del turismo piemontese” e sottolineando l’importanza di promuoverla sui mercati esteri.

L’obiettivo è creare una rete solida che possa garantire un impatto economico significativo e rafforzare il posizionamento del Piemonte come destinazione di turismo culturale e di alta qualità.

Un turismo d’élite tra storia e grande schermo

Laura Audi, Vicepresidente di Fiavet Piemonte e titolare di Somewhere Tour Operator, ha evidenziato come il progetto risponda a una crescente domanda internazionale per esperienze autentiche e lontane dalle rotte più affollate. “Stiamo creando ciò che il turismo straniero chiede da tempo: la ‘True Italian Experience‘, con visite guidate esclusive all’interno di dimore private normalmente chiuse al pubblico“.

Un fenomeno che si inserisce nel successo crescente del turismo legato al cinema e alle serie televisive. Produzioni come “The Crown”, “Lidia Poët”, “Giacomo Leopardi” e “Il Conte di Montecristo” hanno già valorizzato alcune delle location, contribuendo a stimolare l’interesse del pubblico straniero. Con il progetto “Dimore Amiche”, il Piemonte si propone di trasformare la tendenza in un‘opportunità concreta per il turismo culturale e sostenibile.