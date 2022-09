Cercasi Cavaliere sulle piste da sci: l’offerta di lavoro vista neve

Fonte: Ufficio Stampa Il Cavaliere sulle piste da sci

C’è chi sogna la vista del mare, in ogni momento della giornata e in ogni stagione, e chi invece sa bene come lasciarsi suggestionare dalla presenza della neve. Quella candida e soffice che si posa sulle strade e sui tetti delle abitazioni, avvolgendo ogni cosa e trasformando i paesaggi che conosciamo in magiche cartoline d’inverno.

Se è questo lo scenario nel quale immaginate di immergervi nel prossimo inverno, e siete disposti a lasciare tutto per rimettervi in gioco in maniera assolutamente inedita, allora abbiamo una proposta che fa davvero al caso vostro.

L’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria, infatti, sta cercando un Cavaliere sulle piste da sci. I recruiter descrivono questo lavoro come quello più cool dell’intero arco alpino. Scopriamo di cosa si tratta.

Quest’inverno puoi vivere e lavorare a Rio di Pusteria

Ci troviamo a Rio di Pusteria, un piccolo comune italiano di appena 1000 anime situato nel cuore della provincia autonoma di Bolzano, in Trentino-Alto Adige. Considerato la porta di accesso alla valle omonima, questo territorio che si estende su una terrazza che si snoda tra la Rienza e il Rio Valles, è un vero e proprio paradiso naturalistico per tutti gli amanti delle attività outdoor e degli sport invernali.

La natura circostante, e quegli scorci che si perdono tra i massicci montuosi e le malghe, lo rendono il punto di partenza perfetto per escursioni da sogno, motivo per il quale Rio di Pusteria è diventata una delle destinazioni più raggiunte e frequentate in ogni stagione dell’anno.

Se siete amanti della montagna, e non riuscite a fare a meno dei panorami incantati che si palesano davanti allo sguardo durante la stagione invernale, una semplice vacanza di pochi giorni potrebbe non essere sufficiente. Ecco allora che si apre la possibilità di cambiare vita, anche se solo per una stagione, andando a lavorare nella celebre area vacanze sci & malghe Rio Pusteria.

In questi giorni, infatti, sono state aperte le candidature per una professione insolita e originale, ma sicuramente affascinante. Il comprensorio Gitschberg Jochtal, immerso in uno dei panorami più autentici e naturali dello stivale, sta cercando un Cavaliere, una figura professionale in grado di accogliere e intrattenere gli ospiti e i vacanzieri che giungeranno qui durante la stagione invernale, programmata dal 7 dicembre 2022 al 10 aprile 2023.

Diventare un Cavaliere sulle piste da scii

Ma cosa fa, esattamente, un Cavaliere sulle piste da scii? La figura professionale cercata dall’area vacanze sci & malghe Rio Pusteria dovrà occuparsi degli ospiti, rigorosamente abbigliato con frac, e sorvegliare i 55 chilometri di piste del comprensorio Gitschberg Jochtal durante tutta la prossima stagione invernale. Il Cavaliere è destinato a diventare un punto di riferimento per tutti i viaggiatori di ogni età, non solo per l’accoglienza e le richieste d’informazione, ma anche per la sua presenza costante durante la permanenza degli ospiti dell’area vacanze.

La figura ricercata, si legge sull’annuncio, deve essere socievole e disponibile, deve amare la natura, lo sport e il divertimento. È richiesta anche una conoscenza del territorio, per fornire informazioni utili e preziose alle famiglie in viaggio, e deve saper parlare in maniera fluente la lingua italiana, quella tedesca e quella inglese.

Le candidature, come anticipato, sono già aperte. È possibile proporsi per il ruolo di Cavaliere entro e non oltre il l’8 novembre 2022, inviando una mail all’indirizzo office@gitschberg-jochtal.com. In bocca al lupo!