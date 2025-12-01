Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

L’avvicinarsi delle feste natalizie fa ripetere lo stesso copione: prezzi di voli e treni alle stelle tanto da diventare proibitivi. Natale 2025 non fa eccezione e mentre la richiesta aumenta i biglietti crescono sempre di più, soprattutto per le regioni del Sud e le isole.

Ecco quali sono le tratte più colpite.

Le tratte aeree più costose a Natale

Le tratte più penalizzate sono quelle verso Sicilia e Sardegna, mete sulle quali migliaia di persone cercano di tornare per visitare familiari e amici. In periodi meno affollati dell’anno, raggiungere Palermo, Catania o Cagliari può costare pochi euro grazie alle tariffe promozionali. Ma a ridosso delle festività lo scenario cambia radicalmente: i costi di un singolo biglietto aumentano di diversi multipli rispetto al prezzo base. Lo scostamento tra le tariffe di dicembre e quelle di gennaio è talmente ampio da spingere le associazioni dei consumatori a parlare di dinamiche speculative difficili da giustificare.

Chi parte da Milano verso Palermo nella settimana che precede il Natale può trovarsi a pagare quasi dieci volte più del prezzo medio di bassa stagione. Situazione simile sulla rotta Milano–Catania, dove i biglietti per l’antivigilia o per il 23 dicembre raggiungono cifre che superano i 170 euro soltanto per l’andata.

Non vanno meglio i collegamenti da Roma: le tratte verso gli aeroporti siciliani mostrano aumenti percentuali che oscillano tra il +600 e il +750% rispetto ai prezzi di gennaio. In sostanza, un viaggio che normalmente si può prenotare con poche decine di euro diventa un’uscita di bilancio importante per famiglie e lavoratori fuori sede.

Non meno significativa è la situazione dei collegamenti con la Sardegna. Il volo da Milano a Cagliari registra rialzi consistenti, passando da poco meno di 20 euro a oltre 80 euro durante i giorni di maggiore richiesta. L’aumento è meno marcato da Roma, ma comunque rilevante: anche qui le tariffe festive superano ampiamente la media di bassa stagione.

Chi invece punta alle tratte di andata e ritorno deve mettere in conto spese ancora più elevate. Le analisi di associazioni come Assoutenti mostrano che, per le rotte Nord-Sud, un viaggio completo può superare facilmente i 400 euro e in alcuni casi arrivare oltre quota 800, in particolare dove la concorrenza tra vettori è minima e gli orari più comodi vengono venduti a prezzi premium.

Un esempio virtuoso proviene da iniziative locali come il bonus Sicilia, prorogato fino al 28 febbraio 2026. Il contributo, pensato per i residenti, abbatte fino al 25% del prezzo con un massimale prestabilito e viene raddoppiato per le fasce economiche più deboli, gli studenti e le persone con invalidità.

I treni più costosi per le feste

Se l’aereo diventa inaccessibile, molti viaggiatori optano per il treno. Ma negli ultimi anni anche il trasporto ferroviario ha mostrato dinamiche simili. La crescita della domanda durante le festività influenza direttamente la disponibilità dei posti e, di conseguenza, i prezzi.

Il collegamento Torino Reggio Calabria, ad esempio, registra tariffe di sola andata che superano facilmente i 180/190 euro a ridosso del Natale. Chi decide di partire da Milano verso Lecce o da Genova verso la Calabria si trova davanti a costi che superano di molto la media mensile. È un aumento non solo percepito, ma misurabile: le differenze tra una prenotazione effettuata con largo anticipo e una fatta nelle settimane immediatamente precedenti al viaggio possono arrivare a centinaia di euro.

Il fenomeno non riguarda soltanto l’Alta Velocità. Anche i treni Intercity e regionali mostrano rincari, sebbene più contenuti. In molti casi, la causa non è solo il prezzo base del biglietto ma la scarsità di posti. Quando le corse più economiche si esauriscono, restano solo le tariffe dei livelli superiori, facendo lievitare il prezzo finale per i passeggeri. L’effetto è lo stesso: chi deve spostarsi in un periodo già complesso (studenti universitari, lavoratori fuori sede, famiglie) si ritrova senza alternative reali.