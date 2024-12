La BBC racconta Testaccio, il quartiere dei buongustai

Fonte: iStock Quartiere Testaccio

Secondo un recente articolo della BBC Testaccio rimane la meta culinaria preferita dai turisti che visitano Roma. Si tratta di un quartiere centrale sulla riva sinistra del fiume Tevere dove due volte al mese si tiene il famoso mercato con bancarelle aperte fino a tardi che offrono piatti tipici della tradizione gastronomica romana come cacio e pepe, carbonara e supplì, accompagnati da vino, birra e musica.

Dai turisti del Grand Tour ai pellegrini religiosi, Roma ha sempre attirato visitatori da tutto il mondo. Ma poiché ogni anno 35 milioni di turisti scendono nella capitale italiana, la città ha recentemente preso in considerazione di limitare l’accesso ad alcuni dei suoi siti più famosi nel tentativo di frenare il crescente problema del turismo di massa.

Il mercato di Testaccio

Testaccio offre uno sguardo fresco sulla vita romana moderna. Qui non si trovano folle di turisti o finti gladiatori, piuttosto si incontrano i romani che si riversano qui per fare la spesa, chiacchierare con i venditori e addentare quella che è sempre stata una delle mete gastronomiche preferite della città. Impossibile resistere alla pizza bianca, ma anche il ricco patrimonio culturale ha il suo fascino e pulsa attraverso, e persino sotto, il mercato.

Fonte: iStock

Roma è costruita su strati di storia, impilati uno sopra l’altro come una lasagna di epoche. Il Mercato di Testaccio ne è testimone. Il piano terra ospita un mercato moderno, il primo piano ospita alcune mostre che mettono in risalto il ruolo di questo quartiere antico di 2000 anni che custodisce la cucina dell’antica Roma e uno dei tesori archeologici più unici di Roma: un cimitero di anfore del I-III secolo d.C. dove sono ancora sepolti recipienti contenenti ingredienti antichi.

La storia di Testaccio

“Il fiume Tevere era il vero ingresso alla città di Roma nell’antichità” ha affermato alla BBC l’archeologo Luca Mocchegiani Carpano, che guida le visite gratuite del sito sotto il mercato coperto. Egli ha spiegato che dove oggi sorge Testaccio, gli antichi romani costruirono l’Emporium, un porto che importava merci da tutto il Mediterraneo. Fondato intorno al 193 a.C., l’Emporium era il più grande porto interno di Roma ed era il luogo in cui merci come olio d’oliva, vino e pesce arrivavano e venivano vendute, sovvenzionate o date gratuitamente ai romani di tutti i giorni. Durante il I secolo d.C., sotto imperatori come Claudio e Traiano, la zona si trasformò in un fiorente centro commerciale per sfamare la crescente popolazione della città.

Nell’antica Roma, salse, oli e molti prodotti alimentari venivano trasportati in anfore, un tipo di giara di terracotta. Queste giare venivano impilate sulle navi e sigillate per preservarne il contenuto durante i lunghi viaggi. Una volta svuotate, le anfore venivano riciclate nelle mura del complesso portuale sotto l’attuale mercato di Testaccio o frantumate e scartate. Questi vasi frantumati e scartati alla fine formarono una collina di 35 metri di ceramica rotta, nota come Monte Testaccio o “Monte dei Cocci”, che si trova nel cuore dell’attuale quartiere di Testaccio. Infatti, il nome “Testaccio” deriva dalla parola latina testae, che significa “coccio“.

Dopo la caduta dell’antica Roma nel 476 d.C., la zona di Testaccio fu in gran parte abbandonata e utilizzata come terreno agricolo. Alla base del Monte Testaccio, i Romani scavarono delle grotte nella struttura della collina. Conosciuti come grottini (piccole cantine), questi spazi venivano utilizzati per conservare vino e altri beni. I frammenti porosi di anfore che compongono la collina aiutavano a mantenere temperature naturalmente fresche e stabili, ideali per conservare gli articoli immagazzinati, e Testaccio divenne di fatto la dispensa di Roma.

Cosa mangiare a Testaccio

Oggi queste grotte ospitano numerosi ristoranti, alcuni dei quali presentano antiche anfore incastonate nelle loro pareti, rendendo la cena un’esperienza storica immersiva. L’eredità culinaria unica di Testaccio è catturata in alcuni ristoranti storici che risalgono al 1800. Verso la fine del XIX secolo, lo sviluppo industriale di Roma e l’apertura di un vicino mattatoio, noto come Mattatoio, attirarono un afflusso di lavoratori a Testaccio. Utilizzando gli ingredienti di scarto forniti dai lavoratori del mattatoio, i Romani iniziarono a trasformare ingredienti umili come le frattaglie nei gustosi piatti della cucina povera, la “cucina dei poveri” di Roma.

Uno di questi piatti è la coda alla vaccinara (stufato di coda di bue), poiché la ricetta utilizzava gli avanzi di carne del macello. Povero di prezzo ma ricco di sapore, lo stufato di coda di bue è diventato uno dei piatti più iconici di Roma e ora è offerto nei menu di tutta la città. Tra gli altri piatti della cucina povera romana originari del quartiere, si possono menzionare l’insalata di zampi, i bucatini alla gricia e la cicoria di campo saltata.

Tanti ristoranti del posto sono a conduzione familiare, e conservano le ricette autentiche dei piatti popolari della cucina povera, diventati sinonimo della moderna cucina romana. I buongustai avventurosi non dovrebbero lasciare Testaccio senza provare la coratella (frattaglie di agnello cucinate con verdure come i carciofi), la trippa alla romana (trippa di manzo con pecorino e menta) o i rigatoni con la pajata (pasta con un sugo fatto con le budella di vitelli da latte).

L’ex Mattatoio

Oggi l’ex mattatoio è un centro culturale incentrato sulla sostenibilità chiamato Città dell’Altra Economia (CAE). Oltre ai suoi concerti, proiezioni di film e altri programmi culturali, CAE ospita una varietà di festival gastronomici. Nonostante il suo status di uno degli ultimi quartieri “romani” di Roma, Testaccio non è stato immune alla gentrificazione e alla turisticizzazione che hanno sperimentato altre parti della città.

Negli ultimi decenni la zona si è gradualmente trasformata da zona operaia a quartiere più esclusivo per artisti, attori e giovani professionisti. Più di recente sta diventando sempre più popolare tra i turisti, con la comparsa di numerosi Airbnb, più ristoranti con menù in inglese e tour gastronomici che mettono in mostra i ristoranti romani di Testaccio e il suo mercato.