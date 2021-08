La camera d’albergo ispirata a Willy Wonka ha una carta da parati da leccare

editato in: da

Dolci da assaggiare, gomme da masticare e caramelle da divorare, cioccolata calda a volontà: è questa la dolcissima formula all inclusive proposta dal Chocolate Box Hotel di Bournemouth che sta attirando l’attenzione dei viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Perché un’offerta così, ammettiamolo, già basta da sola per voler prenotare una stanza all’interno della struttura ricettiva.

Ma a tutto quello che abbiamo già elencato, però, si aggiunge un’altra e incredibile proposta: l’hotel in questione ha realizzato una stanza a tema Willy Wonka con tanto di carta da parati da leccare e un bagno al profumo di cioccolato. Il motivo? Oltre a fare il pieno di calorie, s’intende, l’hotel ha scelto di celebrare il 50° anniversario del film Willy Wonka e e la fabbrica di cioccolato, capolavoro del 1971 diretto dal regista Mel Stuart ispirato al romanzo di Roald Dahl.

Non ci saranno dei golden ticket per entrare nella fabbrica, occorrerà soltanto una prenotazione. Agli ospiti, poi, verrà consegnata una chiave magnetica d’oro per iniziare l’avventura dolcissima e magica. All’interno della stanza, infatti, ci sono fontane di cioccolato, barattoli pieni di gobstopper, gomme e caramelle e, ovviamente, lecca lecca giganti.

E badate bene perché la formula offerta dall’hotel è all inclusive: questo vuol dire che chi alloggia nella camera di cioccolato, potrà ordinare ogni sorta di dolciume senza alcun limite.

È davvero il caso di dirlo: il Chocolate Box Hotel di Bournemouth ha creato una proposta perfetta per tutte le persone che sognano di vivere una vacanza all’insegna di dolcezza. Perché ammettiamolo, non capita tutto il giorno di farsi il bagno nel cacao fuso o di poter “leccare” le pareti.

Nata dalla collaborazione con il sito di prenotazione alloggi LateRooms, la stanza ha come obiettivo quello di far vivere alle persone un’esperienza davvero unica, alla modica cifra di 230 euro a notte. Che non è proprio tanto se consideriamo il fatto che, agli ospiti, viene consegnato un menu ricco di golosità da ordinare, e da assaggiare, in maniera illimitata.

L’esperienza all’interno della camera Willy Wonka, inoltre, inebria tutti i sensi, non solo quello del gusto. Tutti i prodotti da toeletta offerti dall’alloggio profumano, naturalmente, di cioccolata. Pronti a passare una vacanza all’insegna di zuccheri e felicità?