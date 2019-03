In Finlandia, la prima stanza d’hotel dedicata al gelato

editato in: da

A Helsinki è possibile prenotare una camera dedicata al relax e al gelato. Dai colori pastello delle pareti a un frigo ricco di dolci e gelati di ogni tipo.

Il Klaus K Helsinki ha dato vita a una stanza decisamente particolare, in collaborazione con l’azienda finlandese Vailo, interamente dedicata agli amanti del gelato. L’albergo è situato nel centro di Helsinki, offrendo un dolce riposo ai turisti impegnati nella visita del centro storico della capitale della Finlandia.

Il rosa è il colore dominante della Valio Jäätelöfabriikki Sweet Suite, nella quale è presente un freezer dal quale poter prendere qualsiasi tipo di dolce o gelato. Si potranno assaggiare i nuovi gusti proposti dal brand, con ricche torte farcite al cioccolato, dolci al limone, al frutto della passione, al cocco e all’avena di mele. Ci si ritroverà in un ambiente curato nei minimi dettagli, con arredi vintage anni ’30. Il design è nordico, seguendo una tendenza particolarmente in voga negli ultimi anni. Il tutto è a firma di due noti interior designer, Anna Pirkola e Kirsikka Simberg.

Svariate le decorazioni rosa presenti tra le quattro mura, con totale relax garantito dal comodo letto, arricchito da lenzuola di lusso. L’ampio bagno è dominato dai colori pastello, che ricordano un po’ le ambientazioni dei film di Wes Anderson. Al suo interno è presente una vasca, dove immergersi tra mille bolle.

Di fianco al letto è inoltre presente un’altalena da giardino, semplice, realizzata con corde e tavole in legno. Un’aggiunta davvero bizzarra, che aggiunge un pizzico di ulteriore follia al design della suite. Divertimento assicurato dunque in una camera a tema gelato, che non poteva che essere ideata ad Helsinki, considerando come i finlandesi siano i maggiori consumatori (pro capite) di tale delizia in tutta Europa.

Quest’intrigante suite può ospitare un massimo di due persone. È dunque l’ideale per un viaggio di coppia in Finlandia. Il periodo delle prenotazioni è però limitato, considerando come l’albergo metta a disposizione la suite soltanto da marzo a settembre. L’obiettivo è quello di rendere felici gli avventori, raggiungendo tale obiettivo sia con i dolci proposti che con la scelta dei colori, ben studiati per favorire uno stato di relax. Chiunque volesse provare le specialità della casa, senza soggiornare, potrà recarsi presso l’Hotel Klaus K il 9 e 10 marzo per un ricco brunch.