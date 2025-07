Dalle strade di Londra a Brooklyn, un viaggio tra i luoghi che hanno dato vita alla storia di Jessica in Too Much, la serie Netflix che racconta l’amore, la confusione e la ricerca di sé

Netflix/iStock Le location della serie Too Much

Una nuova serie tv approda su Netflix e le premesse sono subito chiarissime. Dagli stessi produttori di Love Actually e dalla creatrice di Girls, arriva dal 10 luglio sulla piattaforma Too Much, una commedia romantica pensata per chi ha smesso di credere nell’amore ma non ha ancora rinunciato alla speranza. Mescolando umorismo, contrasti culturali e romanticismo in un’unica storia coinvolgente, Too Much non si allontana molto dalla scintilla narrativa iniziale di serie come Emily in Paris. Se la serie con Lily Collins ha saputo ossessionarvi a tal punto da non poter staccare gli occhi dallo schermo, con molta probabilità anche questo nuovo contenuto seriale farà lo stesso. Sapendo però che solitamente in queste rom-com le location sono determinanti per disegnare una giusta cornice al racconto, vediamo ora insieme quali sono i luoghi che hanno scelto per ambientare l’avventura di Jessica.

Di cosa parla la serie

Too Much racconta la storia di una ragazza americana che decide di lasciarsi alle spalle la sua frenetica vita cittadina per ricominciare in Europa. Jessica (interpretata da Megan Stalter), una trentenne newyorkese ossessionata dal lavoro, reduce da una relazione che credeva eterna, si trova in un momento di crisi che la porta a chiudersi in sé stessa e a tagliare i ponti con chiunque le sia vicino. A New York, ogni angolo sembra ricordarle i suoi errori, e così, per fuggire da tutto, accetta un impiego a Londra, con l’idea di vivere isolata, come un’eroina delle sorelle Brontë.

Ma il destino prende una piega imprevista quando conosce Felix (Will Sharpe), un musicista indie. Il loro rapporto, fuori dagli schemi, si rivela più coinvolgente del previsto, e più complicato. Uniti da un’intesa inaspettata, i due iniziano a domandarsi se tra americani e britannici ci sia davvero un linguaggio comune, soprattutto quando si parla di sentimenti. Too Much vuole far leva sui cliché delle rom-com britanniche (Love Actually prima tra tutte) evidenziando una realtà molto meno idilliaca. Ci si aspetta di certo un racconto sincero, in parte cinico, da parte di un’autrice che ha saputo raccontare le contraddizioni millennial in maniera audace e totalmente performante.

Netflix

Dove è stata girata

Aspettando di capire se anche Too Much diventerà magicamente un nuovo fenomeno di costume, esploriamo ora i luoghi della serie che ricordiamo essere composta da dieci episodi e partorita dalla mente di Lena Dunham. Il ritorno di quest’ultima nel regno televisivo tra l’altro, sarà accompagnato da un cast di star amate, capitanato da Megan Stalter (Hacks) e Will Sharpe (The White Lotus), ma impreziosito anche da partecipazioni di nomi altisonanti a Hollywood, come Naomi Watts ed Emily Ratajkowski. Le riprese di Too Much si sono svolte in diverse fasi, nel corso del 2024. A febbraio sono partite da Beaconsfield, nel Buckinghamshire in Inghilterra. A giugno si sono spostate a Brooklyn, New York, per girare alcune scene supplementari e in seguito per tutto il resto dell’anno, hanno trovato dimora fissa nella sede inglese per eccellenza, Londra. La produzione si è spostata dunque tra gli Stati Uniti e il Regno Unito per adattarsi alle location della storia.

iStock

Londra, Inghilterra

Poiché la storia è ambientata a Londra, gran parte delle scene che vedremo sarà effettivamente nell’iconica città inglese. Nella serie compaiono diversi punti di riferimento noti, tra cui l’Arco di Wellington, Buckingham Palace, il Tower Bridge, il London Eye e una gigantesca ruota panoramica sulla riva sud del Tamigi. Questi luoghi simbolici mettono in risalto la bellezza e il fascino di Londra portando la serie ad esplorare però, anche quartieri ed edifici più specifici come la Sheppard House in Warner Place, un edificio residenziale, e The Ivy House, un popolare pub locale. Questi scenari aiutano a trasmettere l’anima della città e fanno da specchio al viaggio interiore di Jessica, mentre cerca di trovare il proprio posto nel Regno Unito, distante anni luce dalla sua esistenza newyorkese.

iStock

Beaconsfield, Buckinghamshire, Inghilterra

La tappa a Beaconsfield, una cittadina del Buckinghamshire, ha portato la produzione a circa 40 chilometri a ovest di Londra. Qui la troupe ha potuto girare sequenze più mirate, essendo nota per le sue strade tranquille, le belle case e il fascino storico. Beaconsfield viene spesso utilizzata per le riprese di serie TV e film britannici.

Brooklyn, New York, USA

Infine la parte americana: Brooklyn, New York. In questa zona, Too Much ha potuto trovare gli scorci perfetti per mostrare la vita di Jessica prima del suo trasferimento a Londra. Brooklyn è nota, come sappiamo, per la sua atmosfera creativa, la cultura musicale e i quartieri eterogenei, che rispecchiano esattamente il background newyorkese di Jessica. Nella serie compare anche il celebre Manhattan Bridge, con la sua vista suggestiva sull’inconfondibile skyline di New York, insieme alle vivaci zone attorno a Broadway e Canal Street, nel cuore di SoHo, un quartiere raffinato e celebre per le boutique di tendenza e le sue strade caratteristiche. Queste ambientazioni aiutano a sottolineare il netto contrasto tra il ritmo caotico della vecchia vita di Jessica nella Grande Mela e la nuova esistenza che la attende a Londra.