Uscito il 20 giugno per Decca Records/Universal Music, il singolo si snoda come un dialogo tra generazioni , tra parole sussurrate e note eterne, tra la voce monumentale di Bocelli e i pensieri limpidi del tennista più celebrato al mondo.

Le colline dorate della Toscana

Il videoclip è stato interamente girato presso la Tenuta di Poggioncino, residenza privata della famiglia Bocelli, a pochi chilometri da Lajatico, borgo antico e scrigno di poesia della provincia di Pisa. Immersa nella Val d’Era, la tenuta è una sinfonia naturale di vigne, campi dorati, sentieri sterrati e quiete incantata.

Qui, tra filari ordinati e colline che sembrano sospese nel tempo, Andrea Bocelli ha trovato un rifugio lontano dai riflettori, un luogo dove il silenzio ha il suono del vento e il canto delle cicale. Non è un set qualsiasi: è il cuore pulsante di una vita coltivata con amore, dedizione e rispetto per la terra, nella sua Toscana. Una casa che fu un tempo foresteria dell’azienda agricola di famiglia, oggi trasformata in una dimora dell’anima, curata insieme al fratello Alberto Bocelli, architetto e custode appassionato di questa bellezza rurale.

Il video restituisce con fedeltà questo mondo privato, fatto di scuderie curate, cavalli eleganti e paesaggi che sembrano usciti da un dipinto impressionista. Qui la “polvere” di cui parla il brano non è solo metafora: è la terra vera, quella che si solleva al passo degli animali, che si incolla alle scarpe e racconta storie.

Lajatico e la Val d’Era

Alle spalle della tenuta si estende la Val d’Era, un angolo di Toscana che sfugge alle rotte turistiche più battute ma incanta chiunque lo attraversi. La valle, punteggiata di borghi medievali, strade serpeggianti e campi coltivati, è un teatro che sembra fatto apposta per accogliere un’opera in musica.

Lajatico, in particolare, non è solo il paese natale di Bocelli, ma anche il luogo dove ogni anno si tiene il celebre Teatro del Silenzio, un’arena all’aperto che ospita un solo concerto l’anno e che poi si lascia avvolgere dal silenzio dei campi.

Nel video, il paesaggio non è solo sfondo, ma parte attiva del racconto. Campi mossi dal vento, strade bianche che si perdono tra le colline, la luce calda del tramonto che accarezza i volti: ogni fotogramma sembra sussurrare che la gloria, prima di brillare, si sporca sempre le mani nella terra.