Fonte: Netflix/iStock Le location della serie Maschi Veri

Non si può nascondere che la serie prodotta da Matteo Rovere, Maschi Veri, sia ambientata a Roma. Molte scene di questa commedia di otto episodi scritta da Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti si svolgono in un angolo facilmente riconoscibile della città. La serie è un adattamento della serie originale spagnola Machos Alpha e segue quattro amici quarantenni che devono affrontare i propri pregiudizi in un mondo che cerca di migliorare l’uguaglianza sociale e di genere. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza però perdersi.

Di cosa parla Maschi Veri

Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti) sono quattro amici sulla quarantina che, in un mondo che prova a cambiare verso la parità sociale e di genere, si ritrovano, loro malgrado, ad affrontare i propri pregiudizi e le conseguenze inaspettate che derivano dal doversi mettere in discussione. Da sempre legati al loro status di maschi alfa, i quattro amici dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi.

Fonte: Netflix

Dove è stata girata

Le riprese di Maschi Veri si sono svolte principalmente a Roma, con alcune scene girate al circolo sportivo Ondina Generali, dove è avvenuta anche l’anteprima stampa. Roma è ricca di edifici antichi, strade pittoresche e monumenti famosi come il Colosseo che fanno da sfondo alle avventure dei protagonisti impreziosendo molte inquadrature. Per esempio Mattia, il personaggio di Lastrico in una scena incontra una conquista di Tinder davanti al Fontanone, apparso già in molti film.

La Fontana dell’Acqua Paola, comunemente conosciuta come Fontanone del Gianicolo, è uno dei monumenti più iconici di Roma, situata in via Garibaldi sul colle Gianicolo e costruita tra il 1610 e il 1614 su commissione di Papa Paolo V Borghese. Segna la conclusione dell’acquedotto Traiano-Paolo, restaurato per fornire acqua alle zone del Vaticano e di Trastevere e la sua posizione panoramica offre una vista mozzafiato su Roma, rendendola una meta imperdibile per chi visita la città.

Fonte: iStock

Il fatto che Mattia faccia la guida turistica di professione ha dato modo alla serie di esplorare alcuni siti archeologici e culturali molto belli. In diverse scene lui gestisce un gruppo di turisti alla scoperta del patrimonio storico e artistico della Capitale e dintorni. Il Parco Archeologico dell’Appia Antica è uno dei più importanti e vasti complessi archeologici di Roma. L’Appia Antica, conosciuta anche come “Regina Viarum”, è una delle più antiche strade romane, ricca di monumenti, catacombe e ville storiche.

La sua atmosfera unica, tra storia e natura, la rende una location ideale per produzioni cinematografiche e televisive. Nella serie, alcune scene sono ambientate lungo questo percorso storico, offrendo agli spettatori scorci autentici della Roma antica e sottolineando il contrasto tra la modernità dei personaggi e la storicità dell’ambiente circostante. Ciò conferisce alla serie un background classico e ricco, che si adatta perfettamente alla storia.

Fonte: Netflix

Qualcuno di Roma potrebbe poi aver riconosciuto il ristorante Gregorio Venite in Pace, accogliente e raffinato che si trova in Via della Cava Aurelia 169. Molte scene, sia all’interno che all’esterno di un ristorante nella serie che gestisce il personaggio di Montanari, sono state girate qui. Quando il personaggio di Sermonti va a lavoro lo spiazzale dove fanno capolinea gli autobus offre una vista suggestiva e nitida della cupola di San Pietro, una delle chiese più importanti del mondo. La sua bellezza conferisce un fascino speciale alla serie.

Tuttavia oltre a Roma, parte della serie Maschi Veri è stata girata anche in altre location del sud Italia come Lecce, in Puglia, il backlot di Lamezia Terme, in Calabria, sfruttando l’area industriale locale. La città pugliese, con la sua architettura barocca, ha ospitato alcune riprese, aggiungendo un tocco mediterraneo alla serie. Il backlot di Lamezia Terme, in Calabria, è stato utilizzato per ricreare ambientazioni specifiche necessarie alla narrazione.