Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: Ufficio Stampa/iStock I Camini delle Fate, location di La notte nel cuore

Dimenticate la classica soap turca tutta lacrime e sguardi persi nel vuoto: La notte nel cuore arriva su Canale 5 da domenica 25 maggio e lo fa con il passo deciso di un drama che ha molto da raccontare e altrettanto da mostrare. Al centro della storia c’è Sumru, una donna che ha sepolto un passato ingombrante e doloroso: ha abbandonato due gemelli appena nati e ha voltato pagina in Cappadocia, dove si è rifatta una vita con un nuovo marito e altri due figli. Ma si sa: certi segreti non restano nascosti per sempre. I gemelli crescono, la trovano… E la quiete della sua villa perfetta inizia a scricchiolare.

Girata in luoghi spettacolari, La notte nel cuore è anche un invito al viaggio. Un’ode visiva alla Cappadocia, terra antichissima e scenografica, dove i paesaggi sembrano usciti da una fiaba orientale e le emozioni si fondono con canyon, valli di pietra e città sotterranee. Ecco i principali luoghi dove è stata girata la serie.

Göreme

Se si potesse racchiudere l’essenza della Cappadocia in un solo posto, sarebbe senza dubbio Göreme. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità Unesco, questo villaggio incastonato tra le rocce ospita chiese rupestri affrescate e abitazioni scavate nella pietra.

Fonte: iStock

È proprio tra i suoi paesaggi lunari che prendono vita molte delle scene più intense della serie: incontri segreti all’alba, discussioni familiari tra canyon e silenzi che dicono più di mille parole. Non è un caso che Sumru e la sua nuova famiglia sembrino vivere in una bolla sospesa nel tempo: è l’effetto Göreme.

Ortahisar

C’è una rocca che domina tutto e che sembra sorvegliare ogni passaggio di La notte nel cuore: è la Ortahisar Kalesi, la fortezza di Ortahisar. Il borgo, meno turistico ma altrettanto suggestivo, è il luogo perfetto per rappresentare la quiete apparente che regna nella nuova vita di Sumru. I vicoli in pietra, le case a strapiombo e il panorama mozzafiato fanno da cornice a molte delle scene domestiche ambientate nella villa Şansalan.

Ürgüp

A pochi chilometri da Ortahisar si trova Ürgüp, uno dei centri storici più affascinanti della regione. Conosciuta per le sue case in pietra bianca e le stradine tortuose, qui la produzione ha ambientato diverse sequenze familiari e momenti di tensione. Il contrasto tra le pietre millenarie e le emozioni dei personaggi dà vita a un’atmosfera densa, fatta di passato e presente che si scontrano a ogni svolta.

I Camini delle Fate

Forse li avete già visti su Instagram o in qualche documentario, ma nella serie diventano protagonisti silenziosi: sono i famosi Camini delle Fate. Queste formazioni rocciose uniche, nate dall’erosione vulcanica, sembrano torri di un castello incantato. Appaiono spesso sullo sfondo nei momenti più onirici o nei flashback del passato, quasi a suggerire che la realtà – per quanto dura – a volte ha bisogno di un tocco di magia.

Paşabağı

Detta anche la Valle dei Monaci, Paşabağı è una delle zone più spettacolari della Cappadocia. I suoi pinnacoli rocciosi fanno da sfondo ad alcune delle scene più simboliche della serie, soprattutto nei momenti di riflessione o nei confronti tra i personaggi. Qui, tra vento e silenzi, si consumano dialoghi che pesano come pietre. E ogni angolo sembra raccontare una storia che non è stata detta.

Valle dell’Amore

Dietro un nome così poetico si nasconde uno dei paesaggi più scenografici della Cappadocia: la Valle dell’Amore. Lunga e stretta, circondata da formazioni rocciose che sfidano la gravità, è il luogo dove le emozioni esplodono. Nella serie è il teatro perfetto per le tensioni amorose tra i giovani protagonisti, tra sguardi rubati e verità taciute. Se nella trama c’è un cuore che pulsa, è proprio qui che lo sentirete più forte.

Çavuşin

Villaggio fantasma? Quasi. Çavuşin è un antico borgo abbandonato, oggi meta turistica e location perfetta per ambientare il passato che ritorna. Le sue case crollate e le chiese scavate nella roccia fanno da cornice a momenti misteriosi e passaggi cruciali della narrazione, quando i nodi vengono al pettine e la verità inizia a venire a galla. Nessun set avrebbe potuto raccontare meglio l’eco di ciò che è stato.

Uçhisar

Ultima ma non per importanza, Uçhisar è la “terrazza” della Cappadocia. Il suo castello roccioso offre una vista spettacolare su tutta la regione ed è uno degli sfondi più ricorrenti nelle panoramiche di La notte nel cuore. Sotto le sue torri scolpite nella pietra si svolgono scene cariche di tensione e bellezza. La vertigine, qui, non è solo geografica.