Le onde del passato, le location della fiction di Canale 5

Tratta dal romanzo "Due sirene in un bicchiere" di Federica Brunini, la serie Tv con Anna Valle è ambientata in un'isola selvaggia, perfetta per un thriller

Fonte: Mediaset L'Isola d'Elba nella fiction "Le onde del passato" con Anna Valle

La fiction “Le onde del passato” di Canale 5 è la trasposizione televisiva del romanzo “Due sirene in un bicchiere” scritto da Federica Brunini (edito da Feltrinelli) e uscito nel 2018 (e già in ristampa). “La fiction è liberamente ispirata al mio romanzo ed è un adattamento”, ci ha spiegato l’autrice che è giornalista di viaggi, “Royal Watcher” (ha scritto libri anche sulla regina Elisabetta e su Kate) e ha nel curriculum già diverse pubblicazioni, l’ultima in arrivo entro l’estate. “Innanzitutto, la location non è la stessa perché il mio libro è ambientato sull’isola di Gozo, a Malta, dove ho vissuto e lavorato per qualche anno anche ospitando persone, mentre la fiction è stata girata all’Isola d’Elba.

Anche la trama è più un thriller, mentre nel romanzo al centro della vicenda c’è il misterioso passato di una delle due protagoniste, Tamara, proprietaria del b&b, mentre l’altra, una giornalista, indaga su di lei. Nella serie, il passato torna, proprio come nel libro, ma è più drammatico. E poi viene trattato il tema della violenza sulle donne di cui io invece non parlo. In comune abbiamo però il tema della parità di genere”.

La trama della fiction

La storia ruota attorno a un cold case che risale a vent’anni prima, coinvolgendo una comunità apparentemente tranquilla ma piena di segreti. Isola d’Elba, anno 2004: Anna Reali (interpretata da Anna Valle) e Tamara Valente (Irene Ferri) sono due amiche inseparabili con la passione per la musica e, insieme, formano un duo musicale di successo. Nel corso di una serata su uno yacht, le due giovani sono vittime di violenza da parte di un gruppo di sconosciuti. Vent’anni dopo, Anna è diventata una pilota d’aerei e, dopo il trauma subìto, ha costruito attorno a sé una fortezza invalicabile, mentre l’amica è rimasta sull’isola, dove ha aperto il b&b “Le Sirene” (nel romanzo il nome è “Le sirene stanche”), specializzato in vacanze terapeutiche per gli ospiti che desiderano far pace con loro stessi e curare le ferite dell’anima. Un posto meraviglioso, con una grande terrazza sul mare. All’improvviso, una telefonata di Tamara, che non sentiva da vent’anni, fa sprofondare di nuovo Anna in un incubo.

Un delitto, un’indagine, condotta dal commissario Luca Bonnard (l’attore Giorgio Marchesi), lo stesso uomo che vent’anni prima aveva salvato Anna senza averla mai dimenticata. E così, anche Anna si ritrova a occuparsi degli ospiti di quel particolare bed and breakfast. “In questo la fiction è rimasta fedele al mio libro”, spiega Brunini. “Al b&b non si arriva per caso. Non è in nessuna guida turistica né lo si prenota online o con un’agenzia di viaggio: bisogna scrivere una lettera e motivare la propria richiesta, e poi attendere che una busta azzurra con il simbolo di una sirena giunga a confermare il soggiorno. “Le sirene stanche”, infatti, ha solo cinque camere per cinque ospiti soltanto. È anche detta la locanda della tregua, un luogo dove prendi le distanze dal mondo, dove spegnere il cellulare e fare digital detox – e di questo io ne scrivevo già nel 2018 – , un detox fisico, ma anche spirituale, perché lavori su di te”.

Dove è stata girata la fiction

A fare da sfondo alla serie Tv “Le onde del passato”, i magnifici scenari e il mare cristallino dell’Isola d’Elba, dove vive una piccola comunità dove tutti si conoscono e tutti sanno tutto di tutti e dove sono anche gli ospiti del b&b “Le sirene”. E proprio il mare è il protagonista assoluto, è qui che accade tutto, custode di segreti inconfessabili, che può portare la morte, ma è anche un luogo accogliente e rigenerante. E qui entra in gioco un altro elemento fondamentale del racconto: la natura.

Fonte: Mediaset

L’Elba è un luogo relativamente piccolo e circoscritto (come anche la piccola isola di Gozo del romanzo), dove la natura gioca un ruolo importante. Gli elementi della natura saranno fondamentali per capire meglio le vicende narrate. Le riprese sono state realizzate sull’isola nella primavera del 2024, e sono state fatte principalmente nel centro turistico della baia di Porto Azzurro. Altre scene sono state girate a Rio Marina, sul Monte Capanne, sul lungomare di Marciana Marina, sulla spiaggia di Schiopparello, di fronte a Portoferraio, dove si trova la villa che, nella serie, è il delizioso b&b affacciato sul mare dove si sono ritirate le protagoniste. E poi anche le scogliere dorate che si affacciano sul mare dal blu intenso, i borghi storici, i paesaggi e gli scorci tipici e meno noti di questa isola toscana.

“L’Elba in questa fiction non è solo un’ambientazione suggestiva”, ha commentato Niccolò Censi, coordinatore della Gestione Associata per il Turismo dei comuni elbani “ma una vera e propria protagonista che amplifica l’emozione della storia, rendendola ancora più coinvolgente”. L’isola, con le sue spiagge e i suoi sentieri, gli scorci selvaggi e il mare da favola, fa da cornice a questa storia intrigante. “Fin dall’inizio si era pensato a un’isola, dove la natura può essere allo stesso tempo amica e nemica”, ha spiegato il regista Giulio Manfredonia. “L’Elba era la scelta giusta perché a dispetto del fatto di essere turistica, nel fuori stagione la natura prende il sopravvento e torna selvaggia, un posto perfetto per raccontare le dinamiche di una piccola comunità”.

Fonte: Mediaset