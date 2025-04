In viaggio con mio figlio, i luoghi della dramedy on the road con De Niro

Fonte: iStock/Ufficio stampa Le location del film "In viaggio con mio figlio"

Come suggerisce il titolo, questo film al cinema dal 24 aprile 2025, è un viaggio padre-figlio lungo gli Stati Uniti. Attraverso una serie di eventi che mettono in luce le tensioni e le incomprensioni di questo forte legame, In viaggio con mio figlio mostra la bellezza e la complessità della relazione. Ecco dove è stato girato.

Di cosa parla in film con Robert De Niro

Max, interpretato da Bobby Cannavale, lascia tutto per inseguire il sogno di diventare un comico di stand-up di successo. Dopo un matrimonio naufragato, vive una vita difficile con il figlio Ezra affetto da autismo. Quando quest’ultimo viene espulso da scuola, in un momento di impulsività, Max lo porta via di notte, iniziando un viaggio attraverso gli Stati Uniti. Durante le varie tappe del viaggio, entrambi si confrontano con il loro passato, le loro aspirazioni e le loro paure, permettendo una profonda riflessione su chi sono davvero e su come vogliono relazionarsi con il mondo attorno a loro.

Tony Goldwyn, che molti ricorderanno come la canaglia Carl Bruner di Ghost – Fantasma, firma la regia di questo gioiello di natura indipendente che riunisce un cast stellare che comprende Robert De Niro, Vera Farmiga, Bobby Cannavale, Whoopi Goldberg e Rose Byrne, oltre al bravissimo giovane talento William A. Fitzegerland nei panni di Ezra.

Un film emozionante, questo, che sfrutta tutta la bellezza del viaggio, quello dentro e fuori i personaggi, e che ci consente anche di esplorare le location reali negli Stati Uniti che hanno fatto da sfondo a In viaggio con mio figlio.

In viaggio con mio figlio, le location del film

Il film è stato girato a Hoboken e Jersey City, ma alcuni dei ricordi preferiti di William A. Fitzgerald, il giovane attore che interpreta Ezra, sono legati alle riprese ambientate al Comedy Cellar di Manhattan. Nella storia Max si esibisce proprio Cellar per un provino per un posto al “Jimmy Kimmel Live” e porta con sé Ezra, che è solito urlare battute come un provocatore.

Lo sceneggiatore e produttore di In viaggio con mio Figlio, Tony Spiridakis, ha basato la storia sul suo rapporto con il figlio Dimitri, affetto da autismo. “Quando ho incontrato William, era la copia sputata di Dimitri Spiridakis a 12 anni” ha detto Goldwyn, amico dello scrittore da 40 anni e regista del film. “Aveva una tale libertà e la capacità di essere se stesso davanti alla telecamera. Si lascia andare a quello che è ed era proprio quello di cui avevamo bisogno per Ezra“.

Fonte: Ufficio Stampa

Spiridakis inizialmente aveva ambientato il film a Manhattan, nel cuore di New York, ma i crediti d’imposta per il cinema di Jersey lo hanno spinto a modificare la sceneggiatura. E, in fondo, c’erano anche più legami con Jersey per il cast e la troupe del film, quindi la scelta è stata accolta con entusiasmo.

“Girare nel Garden State mi sembrava perfetto” ha dichiarato Goldwyn che ha vissuto a Hoboken per 20 anni. Oltre al fatto che Fitzgerald fosse originario del posto, c’erano forti legami anche da parte di Cannavale e Farmiga con Jersey. Anche di Whoopi Goldberg è particolarmente legata al Paese dato che considera il Llewelyn Park di West Orange come la sua seconda casa.

Fonte: iStock

Questa scelta si è rivelata utile anche per il viaggio on the road di Max ed Ezra. “Abbiamo ricreato il resto degli Stati Uniti nel New Jersey con l’aiuto di un po’ di magia digitale” ha sottolineato il regista, inclusi i laghi del Michigan e il paesaggio della California meridionale. Alcune scene poi sono state girate al Palisade Stages, un teatro di posa a Kearny.

Tra le location scelte si possono riconoscere ci sono la Dr. Lena Edwards Academic Charter School di Jersey City, la Conrad’s Confectionery di Westwood, l’Avenel Performing Arts Center di Woodbridge, la Paterson’s School 29, il Northvale Classic Diner, il Camp Nyoda di Oak Ridge, il Green Village Deli di Chatham Township e il tribunale della contea di Essex a Newark.