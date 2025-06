Fonte: iStock/Ansa Le location del film Così è la vita

Il divertentissimo trio di comici composto da Aldo Giovanni e Giacomo ha dato vita, negli ultimi trent’anni, a diverse commedie rimaste iconiche nell’immaginario comune italiano. Così è la vita (del 1998) è senza dubbio una di queste, forse la più completa, organica e sognante. Il film racconta la storia di tre personaggi molto diversi tra loro che si ritrovano a condividere un viaggio improbabile. Il primo è Aldo un detenuto evaso un po’ ingenuo, il secondo è Giacomo un rigido ma impacciato agente della polizia penitenziaria e il terzo è Giovanni un malinconico inventore di giocattoli.

Durante una rocambolesca evasione, Aldo prende in ostaggio Giovanni e Giacomo, e i tre si imbarcano in un lungo viaggio attraverso la campagna italiana. Il film si sviluppa come una sorta di avventura esistenziale: lungo il percorso i tre imparano a conoscersi, a confrontarsi con le proprie fragilità e a scoprire un’inaspettata complicità. Esplosi alla fine degli anni 90, i tre comici si dividono tra cinema, tv e teatro portando a casa successi incredibili.

Le location che toccano sono moltissime durante tutti i loro brillanti vortici di risate e ogni volta, sempre con uno stile inconfondibile, riescono ad adattare i contesti narrativi al luogo scelto. Se siete curiosi di scoprire le ambientazioni del loro secondo indelebile successo, ecco di seguito tutti gli scenari in cui è stato girato Così è la vita.

Dove è stato girato?

Per dipingere questa perla on the road della commedia italiana, si è pensato a una cornice appartenente a luoghi del Nord e Centro Italia, creando dunque un mix di ambientazioni urbane e naturali dove la scenografia ha contribuito pienamente a forgiare quel tono, tra il surreale e il comico, che trasuda dalla pellicola. Di tanto in tanto poi, troviamo scenari utili a momenti più riflessivi e poetici che nel loro insieme portano a una sorta di cambiamento personale di ogni personaggio, facendo vivere allo spettatore una storia anche fortemente emotiva.

Fonte: Ansa

Milano

Le prime scene di Così è la vita si aprono con l’evasione di Aldo, che avviene proprio nel celebre carcere di San Vittore a Milano. Subito dopo, l’ambientazione resta in città: le prime sequenze milanesi si svolgono nei pressi dell’incrocio tra via Domodossola e corso Sempione, dove vediamo i protagonisti muoversi per le strade del capoluogo lombardo. Un altro momento chiave si svolge all’angolo tra via Cesariano e via Canonica, sempre nella zona Sempione: qui ha luogo la scena in cui il personaggio interpretato da Antonio Catania, un collega poliziotto di Giacomo, viene pestato da uno sconosciuto, in una situazione tanto assurda quanto comica, tipica dello stile del trio.

Roma

Molte delle scene ambientate a Roma si svolgono in luoghi ben riconoscibili della città. L’appartamento di Giacomo, dove vive con la sorella e il cognato, si trova in viale dell’Università, un quartiere residenziale tranquillo che ha ospitato le riprese degli interni familiari del personaggio. Una delle svolte principali del film avviene in piazza Gian Lorenzo Bernini, dove Aldo prende in ostaggio Giovanni, dando ufficialmente il via al folle viaggio che lega i tre protagonisti.

Più avanti nella storia, entriamo anche nella casa di Giovanni, che vive con la moglie in via di Villa Pepoli 4, altra location romana scelta per la sua atmosfera borghese e silenziosa. C’è poi una scena molto particolare ambientata in un elegante ristorante: si tratta della Tenuta di San Liberato, nei pressi di Bracciano, dove Aldo porta Clara per una cena romantica. Infine, in uno dei momenti più strani e filosofici del film, i protagonisti si trovano in un obitorio, dove iniziano a sospettare di essere morti. Questa sequenza è stata girata all’interno dell’ex Direzione Centrale della Polizia Criminale – Nucleo Scientifico, un luogo freddo e impersonale che ben si adatta al tono enigmatico della scena.

Fonte: iStock

Abruzzo

Le scene di montagna di Così è la vita sono state girate nel suggestivo Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, uno scenario naturale imponente e silenzioso che fa da sfondo a diverse sequenze del film. In particolare, le riprese si sono concentrate a Campo Imperatore, un altopiano a quasi 1800 metri di altitudine, perfetto per trasmettere il senso di isolamento e smarrimento vissuto dai protagonisti durante il loro viaggio.

A un certo punto della storia, Aldo Giovanni e Giacomo trovano rifugio in un cimitero abbandonato, una scena ambientata nel comune di Roccaraso, ai margini dell’altopiano delle Cinquemiglia. È un momento surreale, sospeso tra comicità e malinconia, che ben si sposa con l’ambientazione spoglia e silenziosa del luogo. Successivamente, nei pressi de L’Aquila, i tre si imbattono in una donna incinta e in una delle sequenze più teneramente assurde del film, la aiutano a partorire improvvisandosi ostetrici in mezzo alla natura. Il viaggio si conclude infine a Castel del Monte, sempre in provincia dell’Aquila, dove i tre, ormai cambiati dall’esperienza vissuta insieme, salgono su un’Apecar per fare ritorno a Milano. È una chiusura simbolica e dolce di un percorso tanto fisico quanto interiore.

Fonte: iStock

Un brutto incidente durante le riprese

Sebbene dunque, la prima parte del film sembri svolgersi a Milano, molte delle scene sono state in realtà girate a Roma. Le riprese di questo cult scritto e diretto dal trio comico insieme a Massimo Venier, Giorgio Gherarducci, Graziano Ferrari e Gino & Michele, sono iniziate nell’estate del 1998, più precisamente verso la fine di luglio.

Le scene fuori dal contesto urbano, come dicevamo, si sono invece svolte principalmente in Abruzzo tra paesaggi montani e zone naturali di grande impatto visivo. Proprio durante queste riprese, nei pressi di Arischia in provincia dell’Aquila, si è verificato un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Uno dei due elicotteri utilizzati dalla troupe ha infatti subito un’avaria al motore ed è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza. Durante la manovra, il velivolo ha urtato il tetto di un’auto parcheggiata, causando il ferimento di uno degli attori a bordo. Per fortuna niente di grave per la persona coinvolta, l’incidente si è risolto senza conseguenze serie.