La città che ha fatto da sfondo alla serie Netflix “La ragazza di neve”

Le serie Tv spagnole stanno riscuotendo parecchio successo. Dopo “La casa di carta“, una nuova miniserie tiene gli spettatori incollati davanti allo schermo. Si tratta di “La ragazza di neve” in onda su Netflix, la versione televisva del romanzo di Javier Castillo. Un giallo ambientato in una città spagnola, che viene voglia di scoprire.

Si tratta di Malaga, sullaCosta del Sol, nel Sud della Spagna, che, nonostante nella serie venga mostrata nel periodo invernale – il fatto accade esattamente il giorno della sfilata dei Re Magi alla vigilia dell’Epifania, una delle feste più antiche di Spagna e che è molto sentita dagli abitanti, durante la quale vengono lanciati dai carri dei Re Magi dolci e caramelle a tutti i bambini presenti – e quindi grigia e plumbea. Tuttavia, non manca di mostrare il meglio di sé. Una città affacciata sul mare, ricca di storia e di cultura, ma anche di divertimenti.

Le location della serie Tv “La ragazza di neve”

È la città di Pablo Picasso che proprio a Malaga è nato e la sua città natale gli ha reso il massimo tributo dedicandogli un intero museo, il “Museo Picasso”, che ospita una ricca collezione di opere e quadri.

Ma a Picasso è dedicato anche il lungomare che si vede nella serie, così come la Playa de la Malagueta, la spiaggia cittadina dove sono state girate alcune scene.

Molte delle sequenze della serie Tv sono ambientate nel centro storico di Malaga, in particolare Plaza de la Constitución – dove si svolge la festa e dove viene rapita la bimba di tre anni Amaya attorno alla quale è incentrata tutta la trama – e sul Paseo del Muelle Uno.

Molti degli scorci panoramici della città sono stati ripresi dall’Alcazaba, l’edificio più famoso di Malaga, una testimonianza del passato arabo in questo territorio. Collegato attraverso una muraglia alla fortezza araba vi è il Castello di Gibralfaro, una fortezza del XVI secolo. Entrambe le costruzioni difensive si trovano in una posizione dominante rispetto alla città, da cui si può godere di bellissime viste sulla Plaza de Toros e sul Teatro Romano, entrambi inquadrati spesso nella serie Tv.

I luoghi insoliti di Malaga

Un luogo decisamente insolito e poco conosciuto dai turisti che si scopre guardando “La ragazza di neve” è il Centre Pompidou, il primo Centre Pompidou fuori dalla Francia (il più famoso è quello di Parigi), un cubo di vetro molto moderno che ospita la sede distaccata del museo di arte contemporanea parigino.

Un quartiere poco turistico di Malaga che si scopre attraverso le immagini della serie è El Palo, una zona residenziale sul mare dove si possono ancora oggi scoprire le antiche tradizioni di pesca. Frequentata soprattutto dai locali, è piena di bistrot tra le tipiche case verdi e gialle dove servono pesce e di chiringuito sulla spiaggia dove prendere una sangria al tramonto.

Se avete guardato la serie Tv Netflix “La ragazza di neve” e vi è venuta voglia di andare a Malaga, tenete presente che in questi ultimi anni questa città sta vivendo una vera e propria rivoluzione culturale, con aree urbane trasgressive, come il Quartiere delle Arti. Se a questo aggiungiamo la possibilità di andare in spiaggia, visitare monumenti con secoli di storia e degustare i piatti tipici in un locale all’aperto, il risultato è un viaggio straordinario.