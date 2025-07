iStock/Ufficio stampa Le location del film Bla Bla Baby

Usciva il 7 aprile del 2022 nelle sale cinematografiche italiane, una nuova commedia diretta e in parte scritta da Fausto Brizzi. Con protagonista Alessandro Preziosi, nei panni di un uomo intrappolato in una situazione insolita, Bla Bla Baby prova a domandarsi e domandare al proprio pubblico un simpatico ma allarmante quesito: se anche i neonati parlassero e fossimo noi adulti a non comprendere il loro linguaggio?

Dopo Notte prima degli esami e Maschi contro femmine, che hanno saputo lasciare il segno nel panorama nostrano della commedia, è arrivata questa nuova divertente avventura per tutta la famiglia. Ambientata a Milano ma girata completamente a Roma, sceglie dunque la capitale per raccontare la storia di Luca e della ciurma di bimbi che gli gravitano attorno.

Di cosa parla il film

Luca, quarantacinque anni, si ritrova suo malgrado a lavorare in un asilo nido aziendale. Ogni giorno è alle prese con i figli dei dipendenti della Green Light: pianti inconsolabili, urla continue e l’apparente impossibilità di stabilire un vero contatto con quei piccoli esseri indecifrabili. Tutto cambia quando, dopo aver ingerito per errore un omogeneizzato alla platessa “alterato”, scopre di riuscire a comprendere i pensieri e le intenzioni dei bambini come se parlasse la loro lingua.

Dove è stato girato

La storia raccontata in Bla Bla Baby, come dicevamo, è ambientata a Milano ma in realtà il film è stato girato totalmente a Roma. Durate sette settimane, le riprese di questa commedia che unisce immaginazione e tenerezza in una divertente esplorazione dei rapporti genitori-figli, hanno toccato alcune zone precise della Capitale. Partiamo dalla sede della Green Light, che è una delle strutture principali del film. Altro non è che il Centro Direzionale Da Vinci, nel cuore di Roma. Più precisamente si trova all’uscita del GRA nei pressi della Nuova Fiera di Roma. Il complesso, progettato dall’architetto Marco Tamino per Ingenium Real Estate ed edificato tra il 2009 e il 2011, è composto da tre palazzine: due (a pianta ellittica e a corona circolare, ciascuna di 8 piani) adibite a uffici e una centrale per servizi condivisi.

Passiamo poi al parco giochi di Tor di Quinto e anche al ristorante Quinto, che si affaccia proprio sul parco. Il parco, che si estende lungo l’argine del Tevere sfruttando un invaso naturale che dà vita a un laghetto centrale, ha offerto uno scenario perfetto per le esilaranti interazioni tra i protagonisti. Rigoglioso (pioppi, frassini, querce), crea un ecosistema accogliente per numerosi uccelli acquatici. Il ristorante, invece, inaugurato nel 2019 al posto dell’ex “Oltre Lounge Restaurant”, ha aggiunto dinamicità alle scene del film. Il locale, gestito da Green Network con lo chef Daniele Creti, offre 500 coperti e una configurazione elegante con sale interne e ampi spazi esterni, tra cui veranda, rooftop, secret garden e Igloo garden.

Un altro quartiere di Roma, protagonista del film, è l’Eur. Utilizzato dal regista Fausto Brizzi per inscenare diverse sequenze chiave di questo Bla Bla Baby, è diventato un nucleo di intense attività per attrici, attori e tutti gli altri addetti ai lavori. Il quartiere, scelto dunque come set principale, gode di un’estetica moderna e architettonicamente affascinante. Realizzato in stile razionalista, con ampie vie e gemme strutturali come il Palazzo della Civiltà Italiana (detto Colosseo Quadrato) famoso per i suoi 216 archi, è simbolo senza dubbio di unicità oltre ad essere considerato un importante snodo per la cultura e il lavoro.

Questa zona è infatti un polo direzionale, residenziale e commerciale che comprende uffici di grandi aziende, ministeri, banche e istituzioni europee. Non mancano servizi per i cittadini come scuole e strutture sanitarie o attività per il tempo libero che spaziano dai centri commerciali ai ristoranti e dalle palestre ai musei. Nel cuore del quartiere sorge inoltre il Parco Centrale del Lago (o Laghetto dell’EUR), con percorsi pedonali e il Giardino delle Cascate. Per chiudere infine il cerchio sulla lavorazione di Bla Bla Baby, non si può omettere quest’ultima influenza scenografica. In aggiunta alle location romane appena esplorate si è optato per alcune residenze private, utili per determinate scene. Il riflesso di questi ambienti più intimi ha infatti donato al film un’autenticità in termini di contesto familiare.