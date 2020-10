editato in: da

Massaggi, vasche idromassaggio, fonti termali e saune: questi elementi sono la base di ciò che è possibile trovare nelle spa, centri benessere in grado di regalare attimi di puro relax e di rigenerare corpo e mente. Ti sei mai chiesto però come siano le spa di lusso? Cosa distingue una spa di lusso, e dove trovarne in Italia? In questo articolo di SiViaggia ti illustreremo non solo le migliori spa di lusso che puoi trovare nel nostro bel paese, ma anche quelle più esclusive e super luxury disseminate nel resto d’Europa. Sei pronto per un viaggio virtuale fra la Svizzeria, la Slovenia, l’Austria e non solo per conoscere in maniera più approfondita queste strutture che ti lasceranno senza fiato? Continua a leggere!

Le più belle spa a 5 stelle

Esistono diverse spa di lusso in Italia, molte delle quali sono classificate come spa a 5 stelle. Vogliamo presentartene qualcuna, cominciando dalle terme di lusso forse più conosciute e apprezzate di tutte: quelle del San Luis ad Avelengo, sopra Merano.

San Luis, a Merano

Un gioiello poetico dal contesto naturalistico mozzafiato, a 1400 metri di altitudine e incastonato in un resort a 5 stelle con chalet lussuosi che si alternano a perdita d’occhio nella natura più pura e autentica. Al San Luis ti aspetta una spettacolare piscina interna con un caminetto, più una piscina riscaldata esterna. Il fiore all’occhio è la jacuzzi, che si trova immersa in uno splendido lago di 5800mq e che consente nuotate rigeneranti e una vista a contatto con la natura. La clubhouse è il cuore pulsante di tutto il relais, dove è possibile soggiornare non solo nelle splendide camere interne ma anche in suggestive case sull’albero (con la sauna privata, mentre quella comune causa Covid non è accessibile). In una parola? Un sogno. In altri termini: una vera e propria spa di lusso a 5 stelle, che non puoi lasciarti sfuggire.

Hotel Adler Spa Resort Thermae, Toscana

Loro si definiscono come “oasi del wellness senza pari”, ed è proprio il caso di confermare questa definizione. L’Hotel Adler Spa Resort Thermae è la seconda spa di lusso che ti presentiamo nel territorio italiano. Situata a San Quirico D’Orcia, in Toscana, la struttura è un resort cinque stelle immerso in una dolce collina toscana e lambito da verdeggianti paesaggi. Il centro benessere, cuore del resort, è riconosciuto a livello internazionale per la qualità dei suoi trattamenti di salute, bellezza e remise-en-forme. Le piscine termali hanno una temperatura di 37°, arricchite poi dalla presenza di piscine sportive e di un parco sauna con ben 5 tipologie di sauna, bagno turco, grotta salina sotterranea, fontana di ghiaccio Kneipp e molto altro ancora.

Bagni di Pisa

Rimaniamo sempre in Toscana per presentarvi il Bagni di Pisa, una residenza storica che oggi ospita una prestigiosa spa di lusso e un resort a 5 stelle, dal fascino classico e senza tempo. La struttura presenta piscine termali a 38°, una grotta naturale e un’imponente piscina termale esterna. È possibile utilizzare un’offerta di day spa o pernottare in una delle splendide suite con accesso alla spa, scoprendo i benefici dei tanti trattamenti proposti fra cui i fanghi termali e i vari percorsi spa. Potrai accedere all’area umida con sauna e doccia emozionale, o nella nuova area thermarium con bagno turco e trattamenti per la pelle come scrub alle essenze mediterranee. Pensa: le erbe aromatiche utilizzate per questo scrub sono tutte di stagione, e vengono raccolte direttamente nel parco della spa fra rosmarino, menta, basilico, limone, lavanda, basilico e arancia amara.

Uno sguardo altrove: spa di lusso in Svizzera

Arriviamo però al confine del nostro bel paese, immergendoci in un’altra nazione. Le spa di lusso in Svizzera sono in grado di assicurarti un’esperienza davvero indimenticabile, perché proprio in Svizzera sono situati i centri benessere più belli di sempre. Uno di questi è l’Hotel Villa Honegg, sul Monte Bürgenstock. Immagina un relais immerso nel verde, che si affaccia su uno splendido lago e con all’interno non solo un centro benessere, ma persino un cinema privato. Una spa di lusso a cinque stelle, il cui apprezzato centro benessere ospita saune finlandesi a 90°C, bagni di vapore a 45°, piscine interne con vista sulle montagne e monumentali piscine esterne con affaccio direttamente sulla natura. Uno spettacolo per gli occhi, un benessere per l’anima.

Spa di lusso in Austria

Che tu decida di andarci di proposito o che tu voglia fare un’esperienza durante il tuo viaggio all’estero, non puoi non dare un’occhiata alle spa di lusso in Austria. In particolare, per la categoria luxury e cinque stelle un nome di punta è l’Aqua Dome nella valle dell’Ötztal, con ben 12 piscine interne ed esterne e acqua naturalmente calda fino a 36°. Potrai fare trattamenti benessere nell’esclusiva beauty spa interna, idromassaggi all’aperto, corsi di fitness e non solo. La struttura della spa si sviluppa addirittura su due piani, con sette saune e tre piscine esterne con una vasca di zolfo e una vasca salina. Particolare e imperdibile è la grotta di ghiaccio, che presenta cristalli di neve da poter mettere sul corpo e anche sul viso. Il cuore del centro termale è sicuramente sito nelle vasche Soleschale, vasche rialzate “galleggianti” che volgono lo sguardo sulle cime dei monti. Un’esperienza davvero senza eguali, per un relax in coppia o con tutta la famiglia.

Spa di lusso in Slovenia

La Slovenia è un paese che offre una vasta scelta di spa di lusso, tutte con ottimo rapporto qualità prezzo. Una delle più conosciute del territorio è il Centro Termale Hotel Thermana Park di Lasko, un piccolo comune sloveno. Come spa di lusso in Slovenia, il Centro Termale Hotel Thermana offre una scelta di proposte wellness e relax davvero competitive, che nulla hanno da invidiare alle spa di lusso austriache, svizzere ed italiane. Si sviluppa su due centri termali, di cui uno è custodito all’interno di una sorprendente cupola di vetro. Qui troverai acque a 31°, piscine con cascate e sorgenti, fiume artificiale e persino piscine per bambini con scivoli ad acqua e giochi. Anche i centri saune sono all’avanguardia, con una sauna finlandese e una sauna a infrarossi. La sauna finlandese è presente anche all’esterno. Completa la proposta il catalogo ampio e variegato di trattamenti, fra cui massaggi, trattamenti viso e corpo, pacchetti snellenti e trattamenti ayurvedici per coccolare non solo il corpo, ma anche la mente.

Uno sguardo al resto del mondo

Queste che ti abbiamo presentato sono le migliori spa di lusso a cinque stelle che è possibile trovare su territorio nazionale e nell’immediato confine con l’Italia, ma guardiamo un secondo anche al resto del mondo. Senza allontanarci troppo, nel cuore dell’Inghilterra più autentica si trova Rockliffe Hall – un relais con una spa di lusso che si estende su 50 mila metri quadrati. Tante piscine termali, piscina idroterapeutica, una foot spa e tantissimi trattamenti a disposizione della clientela. Decisamente più lontana è l’incredibile (incredibile davvero) spa di Anantara Spa a Quy Nhon City, nel Vietnam. Una struttura con 26 ville che si affacciano su una baia privata, sette acri di pura bellezza dove potersi concedere una spa immersa nella giungla di Cliffside. Una sorta di santuario del benessere, uno dei più belli in tutto il mondo, dove sperimentare bagno nel latte di cocco, massaggi con vista sull’oceano, e un contesto naturalistico che ti lascerà senza fiato per la sua bellezza da dipinto.