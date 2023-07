Questo villaggio ai confini del mondo è un sogno a occhi aperti

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Segretariato del Turismo di Puerto Pirámides/Ph. Hernán Romero Puerto Pirámides

Esiste un luogo dall’altra parte del mondo ancora sconosciuto ai più, un piccolo paese che affaccia sul mare e che è popolato da appena 700 anime. Qui il tempo scorre lento, scandito solo dalla natura e dai suoni delle onde che si infrangono sulla costa. Ci troviamo a Puerto Pirámides, un piccolo paradiso terrestre fuori dai radar turistici, dove la comunità dialoga ogni giorno con la natura selvaggia e autentica. Il villaggio, infatti, è situato nel cuore del Parco Nazionale della Péninsule de Valdès, un’area riconosciuta come Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.

Puerto Pirámides è l’unico nucleo abitato di tutta la penisola, nonché l’ultimo agglomerato urbano prima delle terre aride e sconfinate che si estendono a est. Raggiungerlo, e trascorrere del tempo qui, vuol dire concedersi un’esperienza all’insegna del relax, della natura e della grande bellezza. Ma vuol dire anche avere un’ottima base d’appoggio per scoprire tutte le meraviglie del territorio circostante.

Le cose da fare qui sono diverse e tutte sono destinate a sorprendere. È possibile passeggiare tra le case basse e colorate, fare shopping tra le botteghe di artigianato locale e perdersi nelle infinite sfumature blu del mare. Ma non è tutto perché Puerto Pirámides è un microcosmo delle meraviglie che ospita numerosi esemplari di flora e di fauna che si possono incontrare a ogni passo compiuto. Se siete curiosi di scoprire questo luogo, non vi resta che preparare i bagagli e raggiungere questo villaggio ai confini del mondo per vivere un sogno a occhi aperti.

Benvenuti a Puerto Pirámides

Il nostro viaggio di oggi ci conduce alla scoperta di un luogo ancora poco battuto dal turismo di massa: Puerto Pirámides. Ci troviamo sulla costa del Mar Argentino, nel cuore della Penisola Valdés, un’insenatura costiera collegata al continente dall’istmo Carlos Ameghino le cui origini risalgono a milioni di anni fa.

Proprio qui, in un paesaggio mozzafiato e primordiale, sorge Puerto Pirámides, un pittoresco villaggio di mare che confina con la natura circostante e che è popolato da appena 700 abitanti. Come abbiamo anticipato, si tratta dell’unico e ultimo centro urbano del territorio e il suo patrimonio è così inestimabile da essere stato riconosciuto dall’Unesco nel 1999.

Il paese è caratterizzato da un nucleo urbano fatto di case basse e colorate, abbellite da numerosi murales che rendono l’atmosfera fiabesca. Lungo la strada principale è possibile trovare numerose botteghe di artigianato, negozi per lo shopping, piccoli hotel e strutture ricettive dove alloggiare per scoprire le bellezze del territorio. A fare da sfondo a questa passeggiata c’è il mare, quello blu profondo che bagna spiagge di sabbia dorata che brillano al sole e che accolgono gli abitanti del villaggio durante le stagioni più calde.

Fonte: Segretariato del Turismo di Puerto Pirámides/Ph. Claudio Nicolini

Un patrimonio naturale da scoprire

Puerto Pirámides è la destinazione perfetta da raggiungere per tutte quelle persone che desiderano vivere una vacanza all’insegna della bellezza e lontano dal traffico e dal caos della città. Ma è anche un luogo da sogno per tutti coloro che desiderano ritrovare il contatto con la natura più autentica.

Lasciando la Ruta 3, dopo Desempeño, è possibile infatti accedere all’Area Protetta del territorio e vivere un avventura senza eguali. Passeggiando per le strade si possono incontrare diversi esemplari di fauna selvatica che qui vivono liberamente. Gli incontri proseguono anche lungo la strada del mare: Pinguini di Magellano, elefanti marini, orche, delfini e la Balena Franca Austral hanno fatto di questo luogo la loro casa.

Essendo il villaggio molto piccolo è possibile spostarsi da una parte all’altra del territorio a piedi, raggiungendo quindi luoghi incontaminati, scorci idilliaci e paesaggi maestosi. Tra i luoghi più imperdibili segnaliamo la spiaggia della Restinga e la Playa de la Piedra Guacha. Partendo da qui è possibile raggiungere a nuoto le numerose grotte che si snodano tutto intorno.

Ultimo, ma non meno importante, è l’aspetto gastronomico. Una volta giunti nel villaggio, infatti, potrete deliziare il vostro palato con i molteplici piatti di mare che caratterizzano la tradizione locale.