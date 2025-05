Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Gli interni di Palais des Festivals

Ogni anno nel mese di maggio la cittadina di Cannes ospita il festival del cinema e lo fa proprio nella cornice di Palais des Festivals, un luogo unico e dal fascino intramontabile che gioca con riflessi di luce, red carpet e una scalinata diventata famosa in tutto il mondo. Star, appassionati e curiosi affollano le strade della località della Costa Azzurra per poter visitare questo tempio del cinema.

Visitare Palais des Festivals

Se pensiamo a Cannes tra le immagini che ci vengono in mente c’è la magia della Croisette, il riflesso del sole sulla baia e quell’atmosfera glamour che caratterizza l’attesissimo festival del cinema. Simbolo della città e dell’evento è il Palais des Festivals, un centro congressi e un luogo ormai simbolo per la località.

I flash dei fotografi e i riflessi del sole rendono questo luogo scintillante: imponente e avvolto di un fascino moderno, sorge tra il Vieux Port e il lungomare più celebre della Costa Azzurra. La sua facciata in vetro caleidoscopica e magnetica regala giochi di luce ipnotici.

Varcando l’ingresso si viene catapultati in un luogo unico: la vista dà modo di scrutare le isole di Lérins e lo charme senza tempo del quartiere di Suquet. Per la cittadina francese è un vero e proprio simbolo, il centro del mondo dell’arte, della cultura e del cinema. La sera con le luci, il luogo accogliente ed elegante continua ad essere una splendida cornice fotogenica da immortalare.

Quando il sipario del festival del cinema cala, il Palais torna ad essere “di tutti”: i giardini sono il palcoscenico dove scattarsi un selfie o passeggiare sullo Chemin des Étoiles, la versione glamour della Walk of Fame, con oltre 150 impronte di leggende dello spettacolo. Non solo cinema: dagli anni ’60 in poi il luogo è una culla di eventi e affari, ad esempio ospita anche MIPIM, Cannes Lions, Cannes Yachting Festival. Il palazzo è visitabile durante l’anno salvo alcune date in cui viene chiuso per motivi logistici legati ad eventi; per avere maggiori dettagli è consigliato visitare il sito ufficiale dove vengono riportati nel dettaglio i giorni in cui non è possibile accedervi.

Il tappeto rosso di Palais des Festivals

Chi non ha mai sognato di percorrerlo almeno una volta nella vita? Il red carpet di Cannes è un sogno e i VIP lo affrontano una volta all’anno durante il festival. Noi appassionati,

però, abbiamo l’opportunità di scattarci una foto ricordo sul tappeto rosso che copre i giardini tutto l’anno. Il luogo resta aperto e accessibile ad eccezione di alcuni eventi.

La scalinata

Ma ammettiamo, la vera scena che toglie il fiato più di tutti è quella dei 24 gradini leggendari che ogni maggio, vestiti di rosso, diventano la passerella su cui sfilano VIP e attori in abiti da sogno e outfit studiati per diventare storia. Durante il Festival di Cannes, la scalinata si trasforma in un red carpet da favola, dove le stelle si rincorrono tra applausi e flash frenetici. Un rito moderno, vibrante, che incarna tutta la magia del cinema.

Dove si trova e come si arriva a Palais des Festivals di Cannes

Chi è già a Cannes non troverà complicato individuare il Palaise des Festivales che si trova proprio al numero 1 de la Croisette e affacciato direttamente sul Viex Port a pochi passi dal lungomare. Si raggiunge a piedi dal centro della città con una passeggiata piacevole tra i luoghi cult della destinazione luxury e glamour della Costa Azzurra. Non dista più di 30 chilometri da Nizza.