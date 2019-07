Dove…Fuggirei, alla scoperta di un luogo che si è fermato nel tempo

editato in: da

In Germania, più precisamente ad Augusta si trova Fuggerei: la città nella città dove il tempo sembra essersi fermato.

Qui l’atmosfera è tranquilla e silenziosa nei paesaggi tipici della Baviera. La vita scorre lentamente, lontano dal traffico e dalla confusione della grande città.

Case a schiera dal color ocra, edere rampicanti, tetti di tegole rosse e persiane verdi. Sono molti i visitatori che, attraversando le sue graziose stradine, ogni giorno si innamorano di Fuggerei e vorrebbero trasferirsi lì per vivere in solitudine.

Diventata un’attrazione turistica, Fuggerei è nota per essere il più antico quartiere popolare con gli affitti più bassi al mondo ma anche per essere il primo esempio di social housing. Fu costruita agli inizi del XVI secolo, per volere della Famiglia Fugger – potenti mercanti tra i più ricchi in Europa – con l’intento di aiutare le classi più povere, in modo che queste persone potessero condurre una vita più dignitosa. Le case venivano offerte alle persone più bisognose per tutta la durata della loro vita. Il loro compito era quello di pregare per i membri della famiglia Fugger e versare un fiorino renano – moneta corrente nel XVI secolo – all’anno, pari a 88 centesimi di euro. Tra i suoi abitanti più illustri vi fu anche il bisnonno del musicista Mozart, la cui casa ancora oggi è contrassegnata da una targa commemorativa.

Parzialmente distrutta e incendiata durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, successivamente ricostruita e ampliata, oggi Fuggerei mantiene ancora il suo stile originale con case bifamiliari indipendenti, il cui affitto annuale ammonta a circa 1 euro. Motivo per cui in molti vorrebbero trasferirsi.

Per risiedere a Fuggerei, però, vi sono alcune regole a cui sottostare: prima di tutto bisogna essere cattolici e partecipare alle preghiere tre volte al giorno, è necessario, poi, aver vissuto ad Augusta per almeno 2 anni, non bisogna possedere alcun reddito e, infine, occorre avere più di 60 anni. Inoltre, chi vi abita deve svolgere alcuni servizi utili al quartiere come giardiniere, guardiano notturno o sagrestano e deve rientrare prima delle dieci di sera. Pegno: 50 centesimi o 1 euro, se passata la mezzanotte, per il disturbo del guardiano.

A Fuggerei si trovano anche la Chiesa di San Marco, un museo che ricostruisce la storia della Famiglia Fugger, della piccola cittadina e un appartamento storico che mostra come vivevano gli abitanti nei primi anni del XX secolo. Si raggiunge comodamente a piedi, in bicicletta o in tram dal centro di Augusta e per visitarla occorre acquistare un biglietto dal costo di 4 euro.