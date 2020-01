Tra spiagge incantevoli e paradisi segreti: 10 motivi per andare in Sicilia

Siete mai stati in Sicilia? È una regione splendida, che nasconde in sé mille anime diverse; un luogo magico da esplorare in ogni suo più piccolo anfratto. Non è un caso se addirittura il New York Times lo elenca tra le 52 mete da visitare nel 2020, un riconoscimento senza dubbio molto importante. In effetti, è un territorio così sorprendente che regala ogni volta emozioni sempre diverse. E non basterebbero mesi per poter ammirare ogni sua bellezza. Per questo motivo abbiamo scelto per voi 10 meraviglie tra le meno conosciute della Sicilia, che sicuramente vi invoglieranno a (ri)scoprire questa regione fantastica.