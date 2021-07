Calla Agulla, la spiaggia più bella di Palma di Maiorca

editato in: da

Abbiamo ripreso finalmente a viaggiare all’estero e questa volta vi portiamo a Cala Agulla, la spiaggia più bella di Palma di Maiorca. Era da tempo che non tornavamo alle Baleari e Cala Agulla è come ce la ricordavamo: bella, facile, per tutti. Ma andiamo con ordine: come sapete per potervi recare in Spagna, Paese di cui fanno parte ovviamente le Isole Baleari, dovete seguire osservare precise regole.

La cosa importante è che prima della partenza compiliate il questionario online che vi permetterà di ricevere un QR code che vi verrà richiesto al vostro arrivo a destinazione; senza di questo non potrete entrare nel Paese. Potete fare questa operazione anche il giorno stesso della partenza e comunque vi consigliamo di farlo dopo aver fatto check in online perché oltre a chiedervi i dati del documento (passaporto o carta d’identità) vi chiederanno anche il numero del posto assegnato a bordo del volo da voi scelto (in caso potete chiedere supporto alla vostra agenzia di viaggio qualora abbiate acquistato un pacchetto di viaggio)

Caricare i documenti di viaggio sul sito o app della compagnia

Diverse compagnie al momento del check in online vi chiederanno di uploadare (caricare) alcuni documenti come ad esempio il green pass o l’esito del tampone o la certificazione dell’avvenuta guarigione da Covid (potete anche farlo scattando foto a questi documenti ma dipende dalla compagnia)

Anche per il ritorno in Italia dovete compilare un modulo online

Sì, lo stesso dovete fare anche al ritorno ovvero compilare un modulo online e anche in questo caso riceverete un qr code. Unica differenza è che in Spagna vi chiederanno di mostrarlo prima della partenza o al banco check in o direttamente al gate. Preferiscono vedere il pdf del vostro PLF (Passengere Locator Form) per cui fate in modo di avere il pdf salvato sul vostro telefono (sono 3 pagine)

Basta burocrazia, ora preparatevi alla vacanza

Cala Agulla si trova nella zona a nord di Palma di Maiorca, considerate che l’isola è decisamente grande e da un punto all’altro ci sono anche 100 km da percorrere, Nel caso della spiaggia di Cala Agulla la distanza dall’aeroporto è di circa 35 minuti in auto. La spiaggia di Cala Agulla si trova a Cala Ratjada che è un piccolo centro che offre tanto ma è meno caotico della città di Palma o di altre località.

Perché Cala Agulla è la spiaggia più bella di Palma (secondo noi)

Cala Agulla à è convenzionalmente riconosciuta come la spiaggia più bella di Palma e non abbiamo fatto altro che appurarlo; ma perché lo è? Perché è molto ampia e profonda quindi non è mai troppo affollata ed è adatta a famiglie e non. L’acqua del mare prospicente è limpida e bassa per i primi 20 metri e quindi sicura, per chi ama nuotare basta fare qualche metro in più. Spiaggia libera: come da consuetudine le spiagge sono libere sull’isola così come lo è questa di Cala Agulla, il che significa che potrete sistemarvi dove volete ma se gradite un maggior confort potete scegliere una sdraio con ombrellone nelle aree attrezzate; oltre alle aree attrezzate troverete anche un paio di bar.

La spiaggia è facilmente raggiungibile sia da Cala Ratjada parcheggiando lungo la via che vi conduce oppure dai diversi e ampi parcheggi che si trovano alle spalle della spiaggia stessa. La spiaggia è circondata da una folta vegetazione che fa parte del Parco Naturale Llevant. La sabbia è bianca e a grana fine e l’acqua è turchese e cristallina; queste caratteristiche rendono Cala Agulla molto popolare e frequentata anche dalla popolazione locale.

Se avete voglia di fare 100 metri in più arriverete alla caletta di Cala Moltó che si trova dietro un piccolo promontorio, molto piccola ma con un mare splendido anche qui.