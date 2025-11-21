La magia del Natale arriva fino alla vetta sormontata dal Forte di Bard: videomapping e note musicali celeberrime per far immergere grandi e piccoli nelle Feste

A Bard il Natale non è solo un periodo dell’anno, ma un vero mood: il borgo si accende (letteralmente!), mentre il famoso Forte si trasforma e tutto prende una vibrazione quasi cinematografica (d’altronde qui ci si è fatta l’abitudine). L’atmosfera delle feste diventa un mix di storia, tecnologia e suggestione, grazie alla nuova edizione di Noël au Bourg e allo spettacolo “Luci di Natale al Forte di Bard”, un’esperienza immersiva che porta subito chi la vive in un’altra dimensione.

Dal 7 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, la Piazza d’Armi diventa un gigantesco teatro a cielo aperto dove suoni, colori e proiezioni avvolgono il pubblico in un viaggio epico. L’ispirazione arriva dalla fiaba di Hoffmann, Lo Schiaccianoci e tutto vibra sulle note senza tempo di Čajkovskij: una combo perfetta per chi vuole vivere un Natale che va oltre il classico “giretto ai mercatini” e cerca quel ricordo che resta impresso anche dopo le feste.

“Luci di Natale al Forte di Bard”, video mapping e non solo

La quarta edizione dello spettacolo al Forte di Bard è una celebrazione totale della meraviglia. La Piazza d’Armi si illumina in un 360° fatto di immagini sospese, scenografie digitali e dettagli che cambiano davanti agli occhi, come in un sogno in movimento. Le facciate della fortezza diventano un palcoscenico vivo: schiocchi di luce, trasformazioni improvvise, giochi ottici che richiamano il mondo incantato dello Schiaccianoci e il suo immaginario pieno di dolcezza, battaglie fiabesche e atmosfere da balletto natalizio.

Le proiezioni partono alle 17.30 e accompagnano i visitatori fino all’orario di chiusura del Forte, trasformando ogni minuto in un piccolo frammento di magia. Non si svolgeranno solo nelle giornate del 15, 22 e 25 dicembre, mentre tutto il resto del calendario resta attivo e super accessibile: l’ingresso allo spettacolo è incluso nel biglietto del Forte e non c’è bisogno di prenotare. Semplice, immediato e perfetto sia per famiglie che per chi è sempre in caccia di contenuti suggestivi per i social.

Noël au Bourg, l’atmosfera natalizia nel borgo di Bard

Attorno al Forte, Bard si anima con Noël au Bourg, un evento che porta nel centro storico quell’estetica natalizia fatta di luci calde, decorazioni artigianali e vibes intime da villaggio alpino. Le strade del borgo invitano a passeggiare, a scoprire le botteghe e a respirare un Natale più autentico, lontano dalla confusione delle grandi città. È il tipo di esperienza che fa venire voglia di perdersi tra vicoli, scattare foto a ogni angolo e lasciarsi trasportare da un’atmosfera lenta ma super scenografica.

Durante le festività, il Forte amplia anche gli orari: dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 20, con eccezioni il 31 dicembre (chiusura alle 18) e il 1° gennaio (apertura alle 14). Chiusura completa solo il 25 dicembre.

L’evento è finanziato dal Ministero del Turismo e fa parte degli appuntamenti ufficiali del Fondo Unico Nazionale per il Turismo 2025. Il risultato è un Natale che unisce tradizione, tecnologia e arte visiva: un luogo dove storia e fantasia si stringono la mano e regalano un’esperienza che fa brillare gli occhi, di certo non solo ai più piccini.