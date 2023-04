Il tramonto più bello del mondo è questo: sei d’accordo?

Fonte: iStock

C’è un momento preciso della giornata che sa trasformarsi in una vera e propria esperienza destinata a incantare. Succede tutto quando l’orologio segna la fine del giorno e l’inizio della notte, nell’istante preciso in cui il sole si allontana dal cielo per fare spazio al crepuscolo.

È quello il momento in cui il cielo si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo di immensa bellezza, quello che vede il sole sparire all’orizzonte, non prima di aver colorato il panorama con le sue infinite sfumature di rosso, lo stesso che da secoli incanta e ispira poeti, scrittori, musicisti, artisti e viaggiatori.

Stiamo parlando del tramonto. Uno spettacolo naturale, questo, che diventa irrinunciabile per tutte quelle persone che sono in viaggio, e proprio durante le loro avventure vogliono concedersi un momento all’insegna della grande bellezza.

Di tramonti che infuocano il cielo ce ne sono tantissimi, e sono tutti bellissimi. Tuttavia ce ne sono alcuni che, più di altri, sono destinati a rimanere impressi nella memoria per sempre. Noi ne abbiamo individuato uno da ammirare almeno una volta nella vita e per osservarlo dobbiamo volare a Santorini. Pronti a partire?

Bentornati a Santorini, nel luogo dove anche il cielo dà spettacolo

Il mondo che abitiamo è pieno di luoghi straordinari che attendono solo di essere scoperti. Tra questi c’è anche Santorini, una delle isole delle Cicladi situata nel Mar Egeo, che è meta prediletta di vacanzieri e viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Tutto merito di quel paesaggio frastagliato sul quale si stagliano le case bianche con le porticine blu abbarbicate alle scogliere, le stesse dalle quali è possibile ammirare gli scorci più mozzafiato dell’isola. Tra questi anche quello che affaccia sulla caldera, il cratere sottomarino che oggi è diventato il protagonista assoluto di osservazioni e fotografie di viaggio.

Ma sono tante le meraviglie che appartengono all’isola, le stesse che invitano i viaggiatori ogni giorno a raggiungere questo lembo di terra del Mar Egeo. Quello che più colpisce, quando si mette piede qui, è quel susseguirsi di panorami mozzafiato che si aprono davanti allo sguardo a ogni passo compiuto.

E se è vero che l’isola è bellissima a ogni ora del giorno e della notte, c’è un momento preciso in cui tutto si tinge di magia, ed è quando il sole si prepara a tramontare colorando di mille sfumature di rosso tutto il panorama circostante.

Il tramonto più bello del mondo

Ammirare un tramonto a Santorini è un’esperienza che tutti dovremmo vivere e condividere almeno una volta nella vita. Si tratta di un momento magico, suggestivo, romantico ed evocativo che incanta la vista e riscalda il cuore.

Sebbene, come anticipato, l’isola è ricca di punti panoramici, ci sono alcuni luoghi che, più di altri, permettono di ammirare il grandioso spettacolo che va in scena al tramonto. Oia, per esempio, non è solo il luogo più raggiunto e fotografato dell’isola, ma anche quello più scenografico. Arroccata su una scogliera, la località permette non solo di osservare la caldera da una posizione privilegiata, ma di accedere a una visione straordinaria sul panorama circostante che si tinge di rosso e di arancio quando il sole si perde all’orizzonte.

Imperdibile è anche il tramonto che infiamma il cielo sopra Imerovigli, il villaggio situato nella parte più alta dell’isola su una scogliera che domina la caldera.

Anche Thira, la cittadina dell’isola a strapiombo sul mare, offre una visione mozzafiato sul tramonto. Passeggiando per le strade del capoluogo troverete diversi punti panoramici dal quale ammirare la golden hour in tutta la sua bellezza.