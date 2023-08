Il soffitto più bello del mondo è una spirale di vetro dai mille colori

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Vetrata di Fibonacci nella Cappella del Ringraziamento, Dallas

Esplorare angoli del mondo sconosciuti e fuori dalle mete turistiche più battute può essere una delle esperienze più emozionanti e gratificanti che si possano vivere. Scoprire luoghi nascosti, lontani dagli itinerari convenzionali, ci permette di immergerci in culture autentiche e di fare esperienze uniche. È proprio in questi luoghi remoti che spesso si trovano impensabili tesori e tradizioni affascinanti.

Oggi vi portiamo a Dallas, negli Stati Uniti, nel cuore di un quartiere che rappresenta l’anima stessa della città. In mezzo a strade animate e grattacieli imponenti, si cela una piccola chiesetta, apparentemente modesta, ma che nasconde un patrimonio di straordinaria bellezza: la Cappella del Ringraziamento. Appena si varca la soglia, ci si ritrova immersi in un’atmosfera magica, grazie al soffitto mozzafiato che la caratterizza. È un arcobaleno di mille colori e sfumature che si mescolano, un’opera d’arte che incanta e ispira chiunque abbia il privilegio di visitarla.

Cappella del Ringraziamento, il capolavoro che non ti aspetti

Fonte: Getty Images

La Cappella del Ringraziamento, con la sua guglia bianca tortuosa che si estende verso il cielo, è un’attrazione iconica che si erge su un piccolo prato nel cuore del centro di Dallas.

Questa struttura affascinante non passa inosservata, con la sua architettura unica e distintiva. La sua forma sinuosa e avvolgente sembra invitare i visitatori a entrare e a esplorare il suo interno. Circondata da alberi secolari e da un’atmosfera tranquilla, è un luogo speciale che regala una pausa rigenerante dalla frenesia della vita moderna. Qui, i visitatori sono invitati a meditare sulla gratitudine e a trovare un momento di riflessione per sé stessi.

Ispirata dalla magnificenza della Grande Moschea in Iraq, questa cappella rappresenta l’unità e celebra la diversità di credi e tradizioni. Una meravigliosa vetrata colorata a spirale, chiamata Glory Window, si estende sul soffitto ed è considerata una delle più grandi al mondo. La luce che passa attraverso i vetri crea un gioco di colori e ombre, trasformando l’interno della cappella in uno spettacolo visivo mozzafiato.

Fu ideata dall’artista francese Gabriel Loire con l’intento di creare una progressione di colori che esprime la vita nella sua totalità, culminando in un punto luminoso al suo centro.

Inoltre, questa straordinaria creazione artistica si basa sulla celebre sequenza matematica scoperta dal matematico italiano Leonardo Fibonacci. In essa, ogni numero viene ottenuto sommando i due numeri precedenti. La vetrata presenta, infatti, un intricato disegno geometrico, con forme che si espandono e si sviluppano in modo armonioso, mentre i colori sono attentamente scelti per creare un senso di equilibrio e bellezza. Quest’opera non solo rappresenta l’affascinante connessione tra l’arte e la matematica, ma suscita anche stupore ed ammirazione per la perfezione e l’armonia presenti nella natura stessa.

Oltre a essere un luogo di preghiera, la cappella offre anche una varietà di eventi speciali, come concerti, matrimoni e servizi religiosi. Nei sotterranei, invece, si trova la Sala del Ringraziamento, un luogo che celebra la nota tradizione americana. Qui, i visitatori possono ammirare i preziosi manufatti esposti, come il Libro delle Preghiere e i Proclami Presidenziali legati a questa festività.

Infine, una rampa a chiocciola collega la cappella al centro di Dallas, creando così una riconnessione con il mondo esterno che simboleggia il continuo flusso di condivisione tra persone di diverse provenienze e culture.

Piazza del Ringraziamento, il quartiere gentile di Dallas

La Cappella si trova in uno dei quartieri più iconici di Dallas: Piazza del Ringraziamento, un’oasi urbana di calma e meditazione. Questo luogo fu creato nel 1964 da un gruppo di uomini d’affari con l’obiettivo di promuovere l’immagine della città non solo come un territorio economicamente ricco, ma anche come una comunità dal cuore gentile.

Una sorta di rifugio che ha unito una miriade di religioni, culture e tradizioni per più di 40 anni.

A ovest del giardino, si erge maestoso il campanile mentre, accanto a esso, il mosaico raffigurante il famoso dipinto “The Golden Rule” di Norman Rockwell aggiunge un tocco artistico e ispiratore al quartiere. Una rappresentazione delle virtù, della compassione e dell’uguaglianza che invita i visitatori a riflettere sul potere della gentilezza e della tolleranza.