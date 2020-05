Zoom: spopolano gli sfondi per girare il mondo. Ecco l’Australia

Lontana, misteriosa e seducente: il suo fascino è intriso in ogni cosa che la riguarda, dalle spiagge ai panorami mozzafiato, alle creature uniche al mondo che la abitano, come canguri e koala, fino alla natura così selvaggia e autentica e non stupisce che la lontananza da questo Paese possa far sentire la sua mancanza, ecco perché Turismo Australia ha messo a disposizione degli, per avere un pezzo di questa magnifica terra, sempre con voi, a portata di smartphone.