Hanno lavorato 40 anni per realizzare il loro sogno: viaggiare

Viaggiare non è estremamente costoso ma non si può nemmeno farlo gratis. Tra le scuse più usate da molte persone vi è la mancanza di fondi. Certo, per poter viaggiare serve denaro ma se si desidera fortemente una cosa, si trova il modo per ottenerla; la storia di due coniugi indiani ne è un esempio e tutti noi dovremmo trarne ispirazione. Il loro sogno è sempre stato quello di viaggiare e vendendo tè sono riusciti a realizzare il loro più grande desiderio.