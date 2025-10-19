Siamo abituati a immaginare boschi e foreste come luoghi magici e incantati, zone all'interno delle quali possiamo rigenerarci e trovare quel contatto primordiale con la natura che, a causa dello stress quotidiano e del traffico cittadino, perdiamo. Ma ci sono aree boschive assolutamente lontane dall'immaginario comune felice, e sono quelle oscure e fitte, le stesse in cui neanche il sole riesce a entrare. Luoghi in cui, l'unico rumore che si sente ad ogni passo, è lo scricchiolio dei tronchi che rompe lo spaventoso silenzio che regna. Ed è in queste foreste che vogliamo portarvi, anche solo attraverso le fotografie, in occasione della notte di Halloween: il viaggio ha inizio.