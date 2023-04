In questo anfiteatro naturale le stelle danno spettacolo

Fonte: 123rf Aoraki Mackenzie Dark Sky Reserve

Il mondo che abitiamo è un concentrato di meraviglie straordinarie e surreali, che incantano e stordiscono a ogni passo, molte delle quali portano la firma di Madre Natura. È proprio lei, infatti, che come un sapiente artigiano ha plasmato il pianeta, trasformandolo nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso, il suo.

Boschi incantati, cascate arcobaleno, laghi a forma di cuore e montagne colorate, queste sono solo alcune delle creazioni di Madre Natura, alle quali poi si aggiungono le strabilianti fioriture che si alternano durante le stagioni e che tingono di bellezza tutto ciò che ci circonda.

Eppure, lo show della natura non è solo quello che si snoda intorno a noi. Basta infatti alzare lo sguardo per ammirare la magia che prende forma tutti i giorni, quando il sole lascia spazio al crepuscolo, e le stelle e i pianeti cominciano a danzare. E se volete ammirare questa visione straordinaria, immersi in uno scenario selvaggio e incontaminato, allora c’è solo un luogo da raggiungere. Si tratta di un anfiteatro naturale dove lo spettacolo va in scena nel cielo. E, vi assicuriamo, è bellissimo.

Ad ammirar le stelle in Nuova Zelanda

Situata a sud ovest dell’Oceano Pacifico, la Nuova Zelanda popola da sempre le travel wish list degli avventurieri curiosi e temerari e questo non ci stupisce. Proprio lì, tra i territori formati dall’azione dei vulcani e delle glaciazioni, che si sono trasformate nella Terra di Mezzo del Signore degli Anelli, esistono alcune delle meraviglie naturali più incredibili e sublimi del pianeta intero.

Aree desertiche che si perdono all’orizzonte e che si alternano a immensi laghi e montagne maestose, vulcani attivi e paesaggi lavici, geyser e sorgenti termali: queste sono alcune delle bellezze che caratterizzano l’immenso patrimonio naturalistico del Paese, alle quali poi si aggiungono le grandi riserve che si snodano tra le città.

Ed è proprio di una riserva che vogliamo parlarvi oggi. Non una qualunque, intendiamoci, ma una delle più spettacolari del Paese e del mondo intero. Si tratta dell’Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve, la più grande riserva dell’emisfero australe.

Situata nel distretto di Mackenzie, nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda, questa riserva che si estende per oltre 4.000 chilometri quadrati comprende il Parco nazionale di Aoraki Mt Cook e i villaggi di Lake Tekapo, Twizel e Mt Cook. E se di giorno è possibile ammirare tutte le meraviglie naturalistiche che si snodano su questa immensa superficie, è di notte che qualcosa di magico accade.

Quando il sole lascia spazio al crepuscolo, infatti, l’Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve si trasforma in un anfiteatro naturale dal quale ammirare gli spettacoli più belli del mondo a testa in su.

Ammirare gli show del cielo da un anfiteatro naturale

L’Aoraki Mackenzie International Dark Sky Reserve è l’unica riserva internazionale dei cieli scuri del Paese e, come il nome stesso suggerisce, appartiene al circuito dei Dark Sky Place, luoghi certificati dove l’inquinamento luminoso è ridotto al minimo o nullo e il buio, così come le stelle, sono considerate delle risorse naturali da proteggere e valorizzare.

La riserva, che si snoda su un’area sterminata, è caratterizzata da un paesaggio montuoso, selvaggio e incontaminato. Raggiungerla vuol dire fare un’esperienza di vita che permette alle persone di connettersi con la natura primordiale. E se di giorno i paesaggi che si snodano tutto intorno invitano a contemplare la grande bellezza, di notte lo sguardo è catturato dal magico spettacolo che va in scena nel cielo.

Quando tutto sprofonda nel buio più nero, infatti, centinaia di stelle di un bagliore sfavillante fanno capolino tra gli astri che popolano la volta. Mettetevi comodi e rivolgete lo sguardo verso l’alto: lo show è mozzafiato.