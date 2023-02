Le zone umide più spettacolari di tutta Italia

Forse non tutti sanno che lesono ecosistemi importantissimi in quanto ci riforniscono di acqua potabile, catturano sostanze tossiche, ci difendono da alluvioni e inondazioni e contrastano il cambiamento climatico. In Italia ce ne sono diverse e una di queste è Pian di Spagna e Lago di Mezzola (in foto), un'area naturale protetta facente parte delle provincie di Como e Sondrio che assicura l'ambiente idoneo alla sosta e alla nidificazione dell'avifauna migratoria.