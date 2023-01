Viaggio in Inghilterra, i posti più magici

Organizzare un viaggio in Inghilterra è sempre una buona idea, soprattutto se lo si fa aggiungendo al proprio itinerario di viaggio una delle tappe e dei luoghi più magici di questo bellissimo Paese. Località che sembrano uscite da un libro di fiabe e che fanno vivere dei sogni a occhi aperti a chiunque decida di visitarle. Destinazioni suggestive, al limite del reale, che sanno suscitare grandi emozioni e che entrano nel cuore per non uscirne mai più. Esattamente come quello che accade visitando il Castello di Leeds (nella foto) nel Kent. Considerato uno dei castelli più belli d'Inghilterra, fu prima una fortezza, durante la conquista normanna, per poi essere trasformato in residenza reale, ospitando personalità del calibro delle regine Eleonora di Castiglia e Caterina d'Aragona.