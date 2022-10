Viaggio in Argentina: 10 luoghi imperdibili

Un viaggio in Argentina è un'avventura senza eguali Basti pensare alle diversità architettoniche delle grandi città e al suo vasto territorio così incredibilmente variegato, dove si spazia dai paesaggi desertici ai grandi ghiacciai, immergendosi in una natura selvaggia che ha tante sorprese in serbo per i visitatori. Un esempio è la bellezza struggente di. Situato nel Parco Nazionale Los Glaciares, questo incantevole villaggio montano è stato infatti dichiaratoil 12 ottobre del 1985. Benché il turismo di massa sia arrivato anche qui, riesce a mantenere ancora intatto il suo fascino, ed è sicuramente uno dei. (In foto, il monte Fitz Roy che svetta sulla laguna a El Chaltén)