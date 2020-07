Salento o Gargano? Quali sono le spiagge più belle

Quando si parla di Puglia, è impossibile non immaginare immense distese azzurre e cristalline che lambiscono piccole spiagge da sogno. In particolare, sono due le località balneari più amate dai turisti: il Salento e il Gargano. Dove è meglio andare per una vacanza indimenticabile? Fare una classifica è impresa ardua, e decidere quale delle due bellezze pugliesi sia la migliore è addirittura impossibile: ci limitiamo dunque a scoprire alcune delle spiagge più suggestive di entrambe le zone, lasciando a voi la scelta.