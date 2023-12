Piccole isole d’Europa, quali visitare

Le isole sono una meta perfetta per trascorrere vacanze suggestive e alternative, in un contesto unico: per chi desidera allontanarsi dalla folla, vi sono poi molte piccole isole, spesso lontane dalle tratte più comuni, veri paradisi. Andiamo, allora, alla scoperta delle isole europee "più raccolte", a partire dalla greca Gavdos, la più a sud d'Europa: con 33 chilometri quadri di superficie, si visita tranquillamente in un giorno e offre un paesaggio plasmato dai colori e dalle spiagge incontaminate. (Nella foto, spiaggia di Lakoudi, Gadvdos, Grecia).