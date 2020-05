I laghi più belli delle Dolomiti, gemme incastonate tra vette magnifiche

Le Dolomiti sono le montagne più belle della Terra grazie alle loro caratteristiche naturali e ambientali. Non a caso sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 2009. Ma ciò che è ancor più sorprendente è che tra queste vette maestose si nascondono dei laghi che sono dei veri e propri capolavori della natura. Meraviglie di rara bellezza che in base alla stagione si trasformano in luoghi diversamente suggestivi. E oggi andremo alla scoperta degli, posti in cui vivere esperienze incredibilmente mozzafiato. A partire dai, dove la natura è avvolgente e selvaggia e le acque incredibilmente cristalline.