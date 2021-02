La classifica delle città più sicure del mondo nel 2021

Quali sono le città più sicure del mondo nel 2021? Ce lo svela l'ultimo sondaggio di Numbeo, il più grande database di informazioni aggiornate e tempestive riguardo alle condizioni di vita nelle varie parti del pianeta. La ricerca si è basata sulla percezione della sicurezza da parte di residenti e turisti, prendendo in esame diversi fattori, tra cui il livello di criminalità, la paura dei furti in casa, il timore di essere aggrediti o rapinati in strada. Tra le città più sicure, presenti nella classifica mondiale di quest'anno, ce n'è anche una italiana. Vediamo se la indovinate.