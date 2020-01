Carnevale 2020, le mete più belle per festeggiarlo

Se anche voi amate il Carnevale e aspettate sempre questo periodo dell'anno per festeggiarlo, ecco qui una carrellata luoghi dove questa festa è molto più di un semplice evento ma racchiude storia, tradizioni e gioia di vivere. Scoprite le destinazioni italiane (e non solo) che abbiamo scelto per voi e le due straniere. Le amerete.