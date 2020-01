La capitale del Kirghizstan è un museo a cielo aperto di architettura sovietica

Il Kirghizstan è un piccolo stato in cui pastori di pecore vivono in yurta e cavalcano nelle aree più remote del Paese. La sua capitale, Bishkek è relativamente giovane. Edificata due secoli fa, nel 1825, Bishkek è ricca di edifici modernisti in cemento armato che hanno caratterizzato il periodo sovietico.