Liguria a settembre, borghi e spiagge da non perdere

Le giornate si accorciano e il clima diventa più mite: l'estate sta per giungere al termine, ma c'è ancora tempo per godersi qualche giorno di relax. E l'Italia rimane senza dubbio la meta perfetta, con un'ampia scelta tra mare e montagna. In Liguria, potrete trovare entrambi - e senza dovervi allontanare troppo. Spiagge incantevoli, dove concedervi un ultimo tuffo prima di accogliere l'autunno, e borghi deliziosi tutti da esplorare, affacciati sulle limpide acque del mar Ligure o arrampicati tra le rocce dell'entroterra. Ecco alcune delle località che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire.