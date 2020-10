I laghi più belli delle Dolomiti, per vivere una favola

Le Dolomiti sono uno, anche da riviste come il New York Times che le ha definite come le “montagne più belle sulla Terra” . Ed è qui che si trovano meravigliosi specchi d'acqua, sia naturali che artificiali: un vero incanto per ogni viaggiatore. Circondati dalla natura, tra boschi o borghi affacciati sull'acqua,da scoprire e ammirare in tutta la loro bellezza. L'ideale per vivere una favola.