Capodanno a contatto con la natura, i consigli di SiViaggia

Mancano pochissimi giorni al Capodanno. Se non hai ancora deciso come e dove passare le tue vacanze ma sei certo di voler rimanere a contatto con la natura, allora scopri quali mete SiViaggia ha selezionato per te, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Preferisci un viaggio all'estero? C'è una proposta anche per te.