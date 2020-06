8 buoni motivi per andare a Castellana Grotte

In provincia di Bari, Castellana Grotte è la destinazione perfetta per le tue vacanze: sita al centro di molti luoghi d’interesse, è vicina a splendidi mari e al rassicurante verde della campagna (l’ideale in tempi di Covid-19!).è la destinazione top per un’esperienza di viaggio nel cuore della Puglia, laddove il mare e la terra si incontrano. Ecco dunque perché prenotare un soggiorno a Castellana Grotte, tra i sapori e la tradizione, gli ulivi secolari e i piccoli borghi.