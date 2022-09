Nuotare tra le meduse: il Jellyfish Lake è spettacolare

Fonte: Getty Images Jellyfish Lake, Isola di Eil Malk

Sono molte le esperienze che possiamo vivere in giro per il mondo e che sono destinate a rendere indelebili i nostri ricordi di viaggio, come tutte quelle avventure che ci portano alla scoperta delle meraviglie che appartengono al nostro pianeta.

Tesori di inestimabile valore che portano la firma di Madre Natura e che ci permettono di esplorare e immergerci nella grande bellezza del mondo.

Ma non è solo la natura a spingerci a viaggiare in lungo e in largo per il globo, ma sono anche gli straordinari esseri viventi che la popolano, quelli che vogliamo incontrare e conoscere da vicino. Canguri e koala in Australia, per esempio, o gli ultimi dinosauri della terra a Komodo Island. O, ancora, meduse dorate con le quali nuotare in un ambiente incontaminato e straordinario come quello del Jellyfish Lake.

Il Lago delle Meduse

Esistono luoghi, nel mondo, che non smettono mai di stupirci. Si tratta degli ultimi paradisi terrestri, territori quasi disabitati dove la natura regna incontrastata creando degli scenari di incredibile meraviglia. Rock Islands è uno di questi.

Questo gruppo di piccole isole rocciose, situate nella laguna meridionale di Palau, forma uno scenario straordinario. Queste terre circondate dall’oceano rappresentano un paradiso incontaminato caratterizzato da spiagge straordinarie, lagune cristalline e barriere coralline. L’intero territorio ospita alcune delle più incredibili meraviglie naturalistiche al mondo, tra cui anche diversi laghi marini.

Il più celebre è sicuramente il Lago delle Meduse, conosciuto come Jellyfish Lake, situato sull’isola di Eil Malk. Questo bacino naturale, con gli anni, è diventato l’habitat ideale di milioni di meduse.

Ma al contrario di quanto si può pensare, non è un luogo dal quale dovete tenervi a debita distanza perché all’interno del Jellyfish Lake, non solo potete immergervi, ma potete anche nuotare con le meduse.

Fonte: iStock

Nuotare con le meduse: l’esperienza straordinaria

Sono milioni le meduse che hanno scelto di stabilirsi qui, in questo lago marino dell’isola di Eil Malk collegato all’oceano da fessure e gallerie che attraversano le rocce calcaree.

Nonostante il collegamento con il mare, questo lago che ha un età anagrafica di 12 mila anni, con i secoli si è trasformato in un’ecosistema a sé stante dove appunto vivono milioni di esemplari di meduse d’oro.

Oltre a questi esemplari, nel lago si sono stabilite anche le meduse luna. Questi animali marini, che qui sono rimasti intrappolati, si sono adattati all’habitat del bacino e hanno sviluppato caratteristiche uniche che li rendono diversi da tutti gli altri esemplari.

Le meduse d’oro e quelle luna, infatti, hanno perso le caratteristiche urticanti che appartengono all’animale in questione, e quindi sono innocue per l’uomo. Motivo per il quale quella di immergersi nelle acque del lago è diventata la principale attività di viaggiatori e avventurieri provenienti da ogni parte del mondo.

Per raggiungere il Lago delle Meduse, è possibile affidarsi alle numerose visite turistiche che permettono proprio di esplorare questo luogo unico al mondo e di immergersi nelle sue acque. È qui che si può vivere l’esperienza più straordinaria di una vita intera, quella di nuotare tra milioni di meduse.