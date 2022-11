Dormire nel nido di un condor in cima al mondo: l’esperienza mozzafiato

Fonte: Airbnb Suite Skylodge Adventure

Ogni giorno ci mettiamo in viaggio per vivere quelle che sono le avventure più belle della nostra vita. Lo facciamo per raggiungere tutte quelle meraviglie che appartengono al nostro pianeta e che sono state plasmate da Madre Natura, per esplorare quei territori suggestivi che abbiamo visto solo attraverso le immagini e per scoprire e riscoprire tutti quei capolavori creati dall’uomo che si sono trasformati nel simbolo di città e Paesi interi. Ma lo facciamo soprattutto per vivere esperienze uniche e indelebili da incorniciare nei nostri ricordi più belli.

E quando parliamo di esperienze di viaggio, non possiamo non menzionare anche gli alloggi. Non si tratta più, infatti, solo di scegliere un luogo in cui dormire, risposare e sostare, perché le offerte ricettive negli ultimi anni sono diventate sempre più straordinarie, emozionali ed esperienziali. Dei veri e propri sogni a occhi aperti da vivere e condividere.

E se è un sogno che volete vivere, allora abbiamo l’alloggio giusto che fa per voi. Si tratta di una capsula trasparente, ispirata al nido di un condor, e posizionata in cima al mondo. È qui che i viaggiatori più temerari possono vivere un’esperienza mozzafiato.

Dormire nel nido di un condor in Perù

Arroccate sulla cima della montagna che affaccia sulla suggestiva Valle Sacra di Cuzco, le capsule di vetro dello Skylodge Adventure Suites incantano e meravigliano, e regalano un’esperienza senza eguali.

Ci troviamo in Perù, tra le straordinarie bellezze naturali e storiche che appartengono a uno dei Paesi più affascinanti del mondo intero. Foresta Amazzonica e Machu Picchu, leggende inca, siti archeologici e città coloniali: un viaggio in questo straordinario territorio è destinato incantare gli occhi e a rubare il cuore.

E come se non bastassero tutte le avventure che si possono vivere organizzando un viaggio qui, ecco che c’è un’altra esperienza pronta a conquistare il cuore dei viaggiatori: un sogno a occhi aperti che si realizza tra le cime della montagna della Valle Sacra. È qui, infatti, che è stata costruita una struttura ricettiva unica e sensazionale che propone alloggi al di fuori dell’ordinario.

Si tratta capsule trasparenti abbarbicate sulla cime di una montagna della Valle Sacra del Perù. Proprio per la strategica posizione, e per le forme e i lineamenti, questi straordinari alloggi sono stati ribattezzati “nido del condor”. Sospesi tra cielo e terra, in uno dei territori più suggestivi del mondo, i viaggiatori possono vivere l’esperienza più magica di sempre: quella di dormire in mezzo alla natura sotto un cielo popolato da centinaia di stelle luminose.

Fonte: Airbnb

L’alloggio dei sogni in cima al mondo

Se è un sogno a occhi aperti che volete vivere, allora, il nido del condor in Perù saprà esaudire tutti i vostri desideri. Le capsule sospese delle Skylodge Adventure Suites, prenotabili su Airbnb, sono completamente trasparenti, così da permettere agli ospiti di abbracciare con lo sguardo la magica e mistica valle di giorno e anche di notte, quando arrivano le stelle a illuminare tutto intorno.

Arrivare alle capsule non è semplicissimo. Questi alloggi trasparenti, infatti, sono posizionati a un’altezza di 400 metri e sono raggiungibili scalando la via ferrata o percorrendo un intrepido sentiero attraverso le zipline. Faticoso è vero, ma l’esperienza da vivere è impagabile. Del resto si tratta di un alloggio in cima al mondo.

Le capsule dello Skylodge Adventure Suites, infatti, fanno parte proprio della categoria “In cima al mondo” di Airbnb, quella che permette ai viaggiatori di tutto il mondo di alloggiare in case o strutture che si trovano a oltre 3000 metri sul livello del mare e di godere di viste mozzafiato.mozzafiato;