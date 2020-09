Cina: una foresta incredibile da attraversare con la barca

editato in: da

Attraversare una foresta è sempre un’esperienza incredibile, del resto lo conferma anche la scienza quanto ritrovarsi tra la natura più selvaggia e autentica possa fare bene al corpo e all’anima.

E lo sanno bene anche coloro che hanno inventato il tree hugging, quella pratica di abbracciare gli alberi che porta le persone a uno stato di relax e serenità senza eguali.

La verità è che Madre Natura ha pensato proprio a tutto e ci basta anche solo mettere piede in un luogo come questo per ricavarne dei benefici.

Ci sono però delle destinazioni naturali rese ancora più belle dall’attività umana, come questa incredibile foresta in Cina. Ci troviamo esattamente nella provincia dello Jiangsu ed è qui che possiamo dire con assoluta sicurezza di trovarci davanti a uno degli spettacoli naturali più suggestivi di sempre, anche se a supportare l’impresa, questa volta è stato l’uomo.

Quella in questione è una foresta voluta dal governo per il piano di riforestazione del Paese. Non si attraversa nella maniera tradizionale, dimenticatevi il trekking o i piedi scalzi per un’esperienza sensoriale a contatto diretto con la natura, questo bosco, quasi incantato, si attraversa solo con la barca.

Conosciuta come la foresta acquatica della Cina, questa destinazione è raggiunta da persone di tutto il mondo che arrivano qui per vivere un’esperienza unica. Si sale in barca e ci si muove a pelo d’acqua tra tronchi disposti in maniera quasi maniacale, avvolti dal silenzio e dalla penombra degli alberi. Tra gli spazi vuoti dei rami, i raggi del sole attraversano lo spazio creando dei giochi di luce e ombre davvero incredibili.

Si percorre un sentiero acquatico quasi surreale: la superficie verde e vellutata sembra un cuscino di tessuto. Tra gli alberi verdeggianti e l’azzurro del cielo, a dare colore sono le barche turistiche che serpeggiano lungo i corsi d’acqua.

Barche a remi e pedalò vengono messi a disposizione dei visitatori per attraversare il bosco acquatico di Yangzhou. Questa zona è di per sé una splendida area verde tutta da visitare, qui infatti fiumi e laghi si susseguono creando meravigliosi bacini d’acqua da esplorare, tra cui il bellissimo lago Luyang. Un’esperienza insolita e affascinante assolutamente da non perdere.