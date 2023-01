Il Vesuvio innevato svetta tra le onde del mare: è magia

Ci mettiamo in viaggio per tanti motivi, e tutti sono differenti tra loro. A volte lo facciamo per raggiungere i monumenti iconici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi, altre volte lo facciamo per ammirare le grandi meraviglie che portano la firma di Madre Natura. E, ancora, per toccare con mano le culture, le tradizioni e le usanze di civiltà e popoli lontanissimi da noi.

A volte, però, anche la visione di un singolo paesaggio vale da sola un intero viaggio. E per ammirare scenari mozzafiato e straordinari, che ci ricordano quanto è bello il mondo che abitiamo, non abbiamo bisogno per forza di volare dall’altra parte del globo, perché l’Italia è un Paese meraviglioso.

Ed è proprio dal Belpaese che arriva un video che lascia senza fiato, che trovate in apertura, e che mostra uno spettacolo inedito e incantato. Protagonista assoluto di questo, è sua Maestà il Vesuvio che candidamente innevato svetta verso il cielo tra le onde del mare. La visione è magica.

Sua Maestà il Vesuvio

Non è solo un vulcano temuto per la sua storia di eruzioni distruttive, ma anche il simbolo di una delle città più belle e affascinanti del nostro Paese. Il Vesuvio, lo sappiamo, non ha bisogno di presentazioni, del resto è la sua presenza a caratterizzare in maniera univoca non solo il paesaggio urbano di Napoli, ma anche tutto il Golfo della città.

Certo fa paura, si tratta di uno dei pochi vulcani rimasti attivi in Europa, nonché uno dei più pericolosi dato che domina un territorio abitato da centinaia di migliaia di persone. Il suo passato, poi, non è certamente rassicurante, basti pensare all’antica eruzione del 79 d.C., quella che distrusse le città di Pompei e di Ercolano inghiottendole con flussi piroclastici.

La storia, da sola, basterebbe a spaventare chiunque. Tutti ma non loro, i cittadini di Napoli e del Golfo, che lo hanno eretto a simbolo della città del sole e del mare. Una sagoma maestosa e impotente che compare nelle cartoline e nelle fotografie scattate dai cittadini e dai viaggiatori, una vera e propria fonte di ispirazione per artisti, poeti e musicisti.

Eppure oggi, esattamente come ieri, il Vesuvio è sempre lì. Resta in silenzio, ma la sua presenza non può essere ignorata perché è questa che valorizza uno dei territorio più belli del mondo. Lo dimostrano i paesaggi che si aprono davanti agli occhi di chi sceglie di raggiungere Napoli e il Golfo, e lo dimostra questo video che racconta un volto inedito, suggestivo e affascinante del gigante addormentato.

Il video del Vesuvio innevato che circondato dalle onde del mare

La ripresa regala al mondo intero uno spettacolo inedito che ha già conquistato il web, e che fa subito venire voglia di partire e raggiungere il Golfo di Napoli o l’isola di Capri, punti strategici per ammirare il paesaggio.

Il video mostra il Vesuvio in tutta la sua maestosità che si staglia sulle nuvole e svetta verso il cielo abbigliato di una veste nuova e inedita. Tutto merito della neve, che col suo abbraccio ha avvolto il cono del vulcano, tingendolo di magia. Tutto intorno, invece, ci sono le onde del mare che si muovono delicate e armoniose, formando una distesa azzurra calma e placida dalla quale emerge lui, il grande Vesuvio. Il paesaggio è incantato.