Trascorrere le festività natalizie sulle isole del Mediterraneo: ecco dove

Natale tra fiocchi di neve e montagna? Non soltanto, anche le isole sono una cornice incantevole per trascorrere le festività di fine anno.

Ecco dove andare per assaporare un’atmosfera davvero magica e avvolgente.

La Magia del Natale alle Isole Baleari

In occasione del periodo più bello dell’anno, Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera mostrano il loro lato più curioso e inedito tra canti popolari, caratteristici mercatini, golose proposte gastronomiche e tradizioni locali come quella di mangiare 12 acini d’uva portafortuna allo scoccare dei 12 rintocchi della mezzanotte del 31 dicembre.

Quali sono le esperienze da non perdere?

Il Canto della Sibilla a Maiorca

In quasi tutti i comuni dell’isola di Maiorca, durante la messa notturna della Vigilia, si svolge lo spettacolo de “Il Canto della Sibilla“, interpretato da una voce angelica che delizia i presenti con una canzone davvero sublime.

I luoghi più popolari per assistere al canto sono il Santuario di Liuc e la Cattedrale di Maiorca, anche se ogni chiesetta dell’isola dona questo momento speciale, dichiarato Patrimonio Immateriale dell’UNESCO nel 2010.

L’esibizione presenta una sola persona priva di accompagnamento musicale (tranne che per i preludi tra le strofe), vestita con una tunica bianca e un mantello ricamato, che porta una spada sospesa in aria davanti al viso per tutta la durata.

I Llumetes a Minorca

A Minorca sono i “Llumetes”, quattro elfi magici, a dare il via alle festività accendendo le luminarie che impreziosiscono le strade e le piazze dell’isola.

Per vederli, occorre recarsi in Plaza de la Constitución a Mahón, appostarsi davanti alla facciata della chiesa di Santa María e aspettare che escano dal campanile e scendano in strada per donare dolciumi e leccornie.

La tradizione vuole che, dopo aver salutato gli abitanti e i visitatori di Minorca, gli elfi tornino a Culom, l’isolotto da dove sono arrivati: ma prima spegneranno tutte le luci natalizie, subito dopo l’Epifania, per porre fine alle feste.

Le “Caramelle” di Natale a Ibiza

Le “Caramelle” sono uno dei riti più antichi della culturale popolare di Ibiza: si tratta di un canto ancestrale di origine medievale che, accompagnato da un tamburo, un espasí (una spada di metallo usata come base per le percussioni), un flauto (il tipico flauto di legno dell’isola) e delle nacchere, racconta la nascita di Gesù.

Sono state dichiarate Bene Immateriale di Interesse Culturale (BIC).

I Mercatini di Natale a Formentera

Formentera, piccolo eden delle Baleari, si veste a festa diventando un vero e proprio “villaggio natalizio”.

Nell’area pedonale di Plaza de la Constitución, a Sant Francésc, va infatti in scena il tradizionale Mercatino di Natale, con bancarelle che offrono al pubblico un’ampia varietà di articoli tipici dell’isola.

Le tradizioni in riva al mare delle Canarie

È un Natale “diverso” quello che va in scena alle Isole Canarie, al caldo e sotto il sole, con giornate in spiaggia e notti sul lungomare.

L’accensione delle luci natalizie nel villaggio di Moya, Gran Canaria, è uno spettacolo, e ogni villaggio vanta il proprio presepe: a Las Palmas de Gran Canaria, ad esempio, c’è un’installazione unica al mondo, la Belén de Arena de Las Canteras, la natività di sabbia realizzata da otto dei migliori scultori di sabbia del mondo.

Ancora, affascinano il tradizionale presepe nel villaggio di Yaiza, a Lanzarote, con i luoghi emblematici dell’isola, come le Salinas de Janubio, la Montaña del Fuego, La Geria o il Mirador del Río, e l’albero di Natale del villaggio di Tiñor, a Valverde, El Hierro, realizzato con le pale dei fichi d’India.

Ma non è tutto: ad Agüimes, Gran Canaria, va in scena la più grande rappresentazione teatrale della sfilata dei Re Magi di tutte le Canarie: riunisce oltre 300 figuranti che, accompagnati da tamburi, flauti, nacchere e tamburelli, ballano e cantano al ritmo delle tajaraste.

A Tejina, Tenerife, è invece famosa la messa in scena dell’Epifania: “El Auto de los Reyes Magos”, una rappresentazione teatrale di un antico testo di cui non si conosce l’autore ma che rappresenta l’unico documento legato al teatro liturgico medievale spagnolo.

Si accende il Natale all’Isola d’Elba

Sull’isola immersa in una luce e un’atmosfera inedite, sono numerosi i comuni coinvolti in iniziative straordinarie, aperture esclusive, concerti, visite guidate e appuntamenti pensati per grandi e piccoli.

A Portoferraio, mentre i tradizionali mercatini di Natale colorano i Giardini Carpani, sono previsti eventi per tutte le età con la musica grande protagonista tra concerti e spettacoli, e a Capoliveri il centro storico si trasforma in un villaggio natalizio tra mercatini, concerti gospel e un’esclusiva pista di pattinaggio.

A Marciana Marina, invece, vanno in scena una serie di appuntamenti, dalla Festa di Natale, alla raccolta di foto d’epoca, al concerto di musica Jazz per l’Epifania, e a Marciana un Natale all’insegna dello “stare insieme”: mercatini, musica dal vivo e la Regata di Natale.